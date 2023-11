Jelang Pengumuman Suku Bunga Acuan, Intip Kurs di BCA, BRI, Bank Mandiri, & BNI

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Mata uang rupiah kembali dibuka melemah ke posisi Rp15.614 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Kamis (23/11/2023). Pelemahan ini terjadi jelang Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) yang diproyeksikan akan menahan suku bunga acuan.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka melemah 0,25% atau 39 poin ke posisi Rp15.614 di hadapan dolar AS. Sementara itu, indeks dolar terpantau melemah 0,07% ke level 103,689.

Mata uang kawasan Asia lainnya bergerak bervariasi terhadap dolar AS. Yen Jepang naik 0,27%, dolar Hong Kong naik 0,02%, dolar Singapura menguat 0,01%, won Korea hijau di 0,16%, rupee India menguat 0,04% dan yuan China hijau di 0,18%.

Adapun mata uang yang melemah di hadapan dolar AS bersama rupiah adalah bath Thailand turun 0,01%, ringgit Malaysia turun 0,33%, peso Filipina turun 0,05% dan dolar Taiwan melemah 0,08%.

Fluktuasi nilai tukar rupiah ini terjadi sebelum pengumuman suku bunga acuan dari BI. Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, konsensus ekonom memperkirakan Bank Indonesia (BI) akan menahan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) hari ini, Kamis (23/11/2023).

Berdasarkan data yang dihimpun dari Bloomberg, sebanyak 25 dari 31 ekonom yang disurvei memprediksi BI akan mempertahankan suku bunga acuan di 6%. Adapun, hasil RDG akan diumumkan Gubernur BI Perry Warjiyo hari ini pukul 14.00 WIB.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Kamis (23/11/2023)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.23 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.613 dan harga jual sebesar Rp15.633 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.05 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.435 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.735 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.435 15.735

E Rate 15.613 15.633

Bank Notes 15.435 15.735

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.23 WIB masing-masing sebesar Rp15.612 dan Rp15.635 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.550 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.700 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.550 15.700

E Rate 15.612 15.635

