Siasat Maybank (BNII) Pikat Nasabah Baru Lewat Kartu Kredit

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (BNII) terus menggenjot peningkatan akuisisi nasabah dengan meluncurkan kartu kredit baru. Produk dengan tajuk Maybank Kartu Kredit Celebrity Fitness dan Maybank Kartu Kredit Fitness First diperkenalkan pada Minggu (10/12/2023).

Direktur Community Financial Services Maybank Indonesia Steffano Ridwan mengatakan peluncuran ini merupakan strategi Maybank untuk menggarap segmen Young Professional, Young Family, dan Midlifers serta calon nasabah yang memiliki kepedulian terhadap gaya hidup sehat.

“Dengan meningkatnya tren gaya hidup sehat belakangan ini, kami menyediakan solusi yang relevan terhadap kebutuhan perbankan nasabah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (11/12/2023).

Adapun, dalam peluncurkan kedua kartu kredit tersebut, pihaknya telah bermitra dengan Celebrity Fitness dan Fitness First untuk menghadirkan pengalaman bertransaksi perbankan, disertai dengan berbagai program kebugaran yang menarik.

Bahkan, guna mendukung nasabah pengguna Maybank Kartu Kredit Celebrity Fitness dan Maybank Kartu Kredit Fitness First melakukan transaksi pembelanjaan, Maybank Indonesia menjalin kemitraan dengan PT Visa Worldwide Indonesia (VISA) sebagai penyedia jaringan pembayaran global.

Di mana, Maybank menjamin pemegang kartu dapat menikmati akses ke lebih dari 100 juta merchant penerima Visa di sekitar 200 negara dan wilayah, serta berbelanja secara tap to pay dengan teknologi contactless yang terdapat dalam kedua kartu tersebut.Sebagai informasi, Maybank Kartu Kredit Celebrity Fitness dan Maybank Kartu Kredit Fitness First memberikan berbagai penawaran dan keuntungan bagi nasabah pengguna.

Mulai dari mendapat tambahan 4 bulan keanggotaan untuk pendaftaran 12 bulan di Celebrity Fitness atau Fitness First, cicilan 0% hingga 12 bulan di Celebrity Fitness atau Fitness First dan bebas iuran tahunan seumur hidup hanya dengan bertransaksi 1 kali setiap tahunnya di Celebrity Fitness atau Fitness First, serta berbagai keuntungan lainnya.Pada kesempatan yang sama, Chief Operating Officer Celebrity Fitness & Fitness First Indonesia David Prosser mengatakan pihaknya mendukung Maybank dalam upayanya untuk mempromosikan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat Indonesia.

Maybank sendiri telah membukukan laba bersih konsolidasi Rp1,24 triliun pada kuartal III/2023, naik 16,98% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan dengan laba bersih periode yang sama tahun sebelumnya Rp1,06 triliun.

Laba bersih bank terdorong oleh pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) yang naik 4,8% yoy menjadi Rp5,57 triliun.Adapun, pertumbuhan NII ini sejalan dengan membaiknya pendapatan yang didorong oleh kenaikan saldo rata-rata kredit (average loan balances) sebesar 4%. Margin bunga bersih (net interest margin/NIM) pun menguat 23 basis poin (bps) menjadi 5% pada September 2023.Bank juga mencatat pertumbuhan pendapatan fee dari global markets 60,4% menjadi Rp139 miliar. Sementara pendapatan fee selain global markets naik 4,7% menjadi Rp1,29 triliun.

Presiden Direktur Maybank Indonesia Taswin Zakaria mengatakan kondisi perekonomian Indonesia pada periode sembilan bulan 2023 terus menunjukkan tren positif, didorong oleh pasar domestik yang menguat."Faktor ini telah turut mendorong pertumbuhan yang kuat pada portofolio bisnis kredit ritel dan kredit segmen SME [small medium enterprise] kami," katanya dalam keterangan tertulis pada Rabu (1/11/2023).

Dari sisi intermediasi, Maybank Indonesia telah menyalurkan kredit dan pembiayaan syariah Rp112,42 triliun, naik hampir 1%. Pertumbuhan aset pun terkerek naik 3,42% menjadi Rp170.05 triliun pada kuartal III/2023.Dari sisi pendanaan, Maybank Indonesia telah meraup dana pihak ketiga (DPK) Rp114,5 triliun, tumbuh 7%. Dana murah atau current account saving account (CASA) pun naik 1,5% dengan rasio terhadap DPK mencapai 49,1% pada September 2023.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News