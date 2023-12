Obituari Suprajarto, Komisaris Bank Jatim dan Eks Dirut BRI yang Wafat di Singapura

Kiprah mendiang Suprajarto di industri perbankan diakui dalam dan luar negeri. Ia berhasil menyabet penghargaan berskala internasional dari The Asian Banker.

Bisnis.com, JAKARTA -- Mantan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) Suprajarto meninggal di Singapura, pagi ini, Selasa (19/12/2023) pukul 09.08 waktu Singapura.

Adapun, keluarga yang berduka adalah Keluarga Besar KRTH. Poerwaningrat, Keluarga Besar Reksokusumo, Keluarga Besar Rosalina Sutha, dan Keluarga Besar Dr. Agus Rachmat Prawirasaputra.

"Mohon dimaafkan segala kesalahan Almarhum. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT. Aamiin Allahumma Aamiin," tulis pernyataan resmi Keluarga yang diterima Bisnis, Selasa (19/12/2023).

Dalam pernyataan yang sama Suprajarto disebut meninggalkan istri, dua anak dan satu cucu.

Melansir dari situs resmi Bank Jatim, Suprajarto yang diangkat dalam dalam RUPS Tahun Buku 2021 sebagai Komisaris Utama.

Sosok bankir senior kelahiran Yogyakarta pada 28 Agustus 1956 merupakan alumni Sarjana Ilmu Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, lalu Magister Manajemen Pemasaran Universitas Padjadjaran serta Doktor Ilmu Manajemen Bisnis Universtas Padjadjaran

Dalam catatan Bisnis, Suprajarto merupakan bankir senior yang meniti karir di BRI. Dalam karirnya di BRI, Suprajarto sempat memimpin Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada tahun 2005-2006.

Setelahnya Suprajarto menjadi Pemimpin Wilayah Jakarta 1 BRI pada tahun 2006-2007. Lalu, karir Suprajarto sendiri berlanjut sebagai Direktur Jaringan dan Layanan BRI pada 2007 hingga 2015.

Dia kemudian diberi kepercayaan sebagai Wakil Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (BNI) pada 2015 hingga 2017. Tak berhenti disitu, Suprajarto kembali bergabung di BRI sebagai Direktur Utama BRI dalam gelaran RUPS pada 15 Maret 2017. Ketika itu, Suprajarto menggantikan Asmawi Syam yang telah purnatugas pada Maret 2017.

Kala itu Suprajarto menjabat sebagai Dirut BRI selama 2017 hingga pertengahan 2019, hingga pada akhirnya dia ditunjuk sebagai Dirut BTN. Hanya saja, dia menolak jabatan tersebut, dengan beberapa alasan.

Adapun, posisi terakhirnya saat ini yakni Komisaris Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim. Posisi ini dijabat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 17 Maret 2022.

Kiprah dan kontribusinya selama ini pun telah diakui oleh dunia perbankan dalam dan luar negeri. Bahkan, sosoknya sempat meraih penghargaan bergengsi berskala internasional dari The Asian Banker, majalah ekonomi terkemuka di Asia.

Penghargaan sebagai The Asian Banker CEO Leadership Achievement Award for Indonesia diserahkan oleh Managing Director The Asian Banker Foo Boon Ping kepada Suprajarto di Hotel Shangri-La, Bangkok (29/5/2019) di Thailand.

Suprajarto sebagai satu-satunya wakil dari Indonesia. Dia bersanding dengan delapan CEO top industri perbankan Asia Pasifik yang berasal dari China, Singapura, Thailand, Sri Lanka, Taiwan, Malaysia, Brunei, dan Filipina.

Penghargaan tersebut diselenggarakan tiga tahun sekali untuk menilai kinerja CEO bersama jajaran manajemen perusahaan di industri perbankan dan layanan keuangan secara menyeluruh. Selama tiga tahun, kandidat pemenang dipantau dan dimonitor untuk mengimplementasi strateginya.

Adapun, The Asian Banker menyebut terpilihnya Suprajarto tak lepas dari kepemimpinan yang kuat dan berkelanjutan baik level nasional maupun regional asia pasifik. Kepemimpinan CEO dalam memberikan visi, karakter dan dorongan bagi karyawan untuk terus berjuang menjadi yang terbaik dalam persaingan di industrinya.

