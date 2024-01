Simak Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI Sesi Penutupan pada Akhir Pekan (12/1/2024)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Mata uang rupiah ditutup menguat per dolar AS pada penutupan perdagangan akhir pekan, Jumat (12/1/2024). Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup pada level Rp15.550 atau menguat 0,01% pada penutupan 14.57 WIB.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan berdasarkan alat CME Fedwatch para pedagang tampaknya telah meningkatkan taruhan mereka bahwa The Fed akan mulai menurunkan suku bunganya paling cepat pada Maret 2024. Kondisi yang akan mempengaruhi pergerakan rupiah ke depan

"Penutupan sebelumnya di level Rp.15.548. Sedangkan untuk perdagangan Senen depan , mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp15.530-Rp15.590," ulas Ibrahim dalam keterangan tertulis, Jumat (12/1/2024). .

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada akhir pekan ini?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 15.03 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.545 dan harga jual sebesar Rp15.575 berdasarkan e-rate.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 15:22 WIB masing-masing sebesar Rp15.519 dan Rp15.599 untuk e-rate. Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.445 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.695 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.21 WIB menetapkan harga beli dolar AS per hari ini sebesar Rp15.560 dan harga jual sebesar Rp15.550 berdasarkan e-rate. Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp15.350 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.700 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 16.05 WIB masing-masing sebesar Rp15.549 dan Rp15.569,. Untuk bank notes, BNI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.385 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.735 per dolar AS.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News