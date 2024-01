QLola by BRI, Solusi Lengkap Transaksi Keuangan Bisnis Anda

Akses berbagai fitur seperti Cash Management, Trade Finance, Supply Chain Management, Financial Dashboard, Forex, dan Investment Services lewat Qlola by BRI

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Kemajuan teknologi telah mengubah cara dunia bisnis bertransaksi menjadi digital. Segala jenis transaksi bisnis, seperti jual beli forex, bank garansi, pembayaran gaji & pajak, serta lainnya kini dapat dilakukan dengan cepat dan efisien secara online.

Peran internet, serta dukungan pemerintah dan perusahaan teknologi, termasuk perbankan, turut membantu menghadirkan kemudahan pembayaran digital. Salah satunya adalah inovasi dari PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui QLola by BRI. Platform ini dirancang untuk memudahkan badan usaha, dari korporasi hingga retailer, dalam bertransaksi digital dengan fitur unggulan, memungkinkan akses produk dan layanan BRI dengan satu kali login (Single Sign on Access).

QLola by BRI terintegrasi dengan baik, memudahkan pebisnis untuk mengakses berbagai fitur transaksi dan manajemen keuangan seperti Cash Management, Trade Finance, Supply Chain Management, Financial Dashboard, Forex, dan Investment Services.

Cash Management

Fitur ini berfungsi untuk pengguna memperoleh informasi keuangan, segala jenis transaksi, berbagai aktivitas layanan perbankan seperti cek saldo, transfer, pembayaran tagihan & pajak, dan masih banyak lainnya. Fitur ini juga bisa jadi solusi untuk pebisnis untuk memantau keuangan perusahaan dengan mudah, modern, aman dan dinamis.

Trade Finance

Menariknya, QLola by BRI juga memiliki fitur Trade Finance. Fitur ini bisa membantu nasabah untuk mendukung kegiatan transaksi perdagangan ekspor impor. QLola by BRI juga dapat mengakomodir transaksi Trade Finance & Guarantee sehingga bisa menerbitkan letter of Credit (LC)/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dan membuat transaksi perdagangan lokal atau internasional lebih mudah. Fitur ini juga membantu nasabah dengan mudah dalam hal mengajukan dan monitoring penerbitan Bank Guarantee secara online

Supply Chain Management

Fitur ini merupakan layanan berbasis invoicing yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan supply chain nasabah dan mengelola tagihan korporasi secara online. Melalui fitur ini, nasabah bisa melakukan pembayaran dan menikmati fitur seperti invoice tracking, dashboard monitoring, dan lain-lain.

Financial Dashboard

Financial Dashboard bisa dimanfaatkan untuk memonitoring keuangan perusahaan melalui fitur balance. Fitur tersebut nantinya bisa menampilkan posisi saldo rekening yang didaftarkan, balance history yang menampilkan riwayat saldo rekening sampai dengan 5 tahun terakhir, transaksi yang bisa difilter berdasarkan tahun & rekening, pendapatan bunga, hingga transaksi teratas yang bisa dilakukan oleh perusahaan. QLola by BRI juga memiliki fitur Financial report yang bisa diunduh dan menampilkan ringkasan aktivitas transaksi keuangan baik uang masuk atau uang keluar.



Foreign Exchange

Ini adalah salah satu fitur yang menarik karena nasabah bisa menggunakannya untuk mengetahui informasi (real time) kurs mata uang asing, produk treasury dan berita keuangan internasional terupdate. Melalui fitur ini, pebisnis bisa aktivasi jual beli mata uang asing dengan dealer profesional treasury BRI dengan harga yang kompetitif. Lewat QLola by BRI, para pebisnis juga mampu melakukan kalkulasi hedging dan rate dengan sub-fitur kalkulator.



Investment Service

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI juga menyelenggarakan program pensiun untuk peserta korporasi meningkatkan kesejahteraan para pekerja melalui Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dan Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP). Melalui DPLK yang ada di QLola by BRI, user bakal bisa melihat update NAV Harian dan melakukan simulasi manfaat pensiun DPLK.

QLola by BRI menyediakan Custody BRI dengan layanan penitipan dan administrasi surat-surat berharga. Kustodian BRI juga dapat mewakili peserta pada Rapat Umum Pemegang Saham dan Obligasi terkait efek yang mereka miliki.

Platform ini merupakan solusi transaksi digital yang praktis untuk nasabah korporasi dan usaha kecil menengah (UKM). QLola by BRI dirancang untuk kemudahan penggunaan dan pemantauan online, menjadikannya pilihan ideal bagi bisnis.

Karena itu, tunggu apalagi? Segera gunakan QLola by BRI untuk transaksi perusahaan yang lebih mudah dan praktis! Temukan informasi lebih lengkap mengenai QLola by BRI! #BRI #QLolabyBRI #AccesstoSuccess #MudahdanPraktis

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News