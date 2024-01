Cara Mengisi Saldo Shopeepay dengan BCA OneKlik dan Livin by Mandiri

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Penggunaan Shopeepay untuk memudahkan pembayaran semakin diterima di tengah masyarakat. Selain penggunaan untuk pembayaran di laman e-commerce, layanan Shopeepay juga memberi fasilitas pembayaran melalui QRIS.

ShopeePay adalah fitur layanan uang elektronik yang dapat digunakan sebagai metode pembayaran onlin. Selain itu, ShopeePay juga bisa digunakan untuk pembayaran secara offline di Merchant ShopeePay.

Adapun Merchant ShopeePay seperti Alfamart, Alfamidi, Burger King, KFC, Starbucks, hingga Kopi Kenangan.

Kemudahan transaksi dan banyaknya keuntungan yang ditawarkan menjadikan fitur ini banyak digunakan oleh pengguna. Namun, transaksi hanya dapat dilakukan apabila pengguna memiliki saldo yang cukup.

Saldo ShopeePay dapat diisi dengan berbagai cara baik secara online maupun offline. Berikut adalah cara top up ShopeePay secara online:

Top Up ShopeePay di BCA OneKlik

Dikutip dari laman resmi Shopee, Kamis (018/1/2024) limit top up ShopeePay melalui BCA OneKlik adalah minimal Rp10.000. Selain itu, top up saldo menggunakan BCA OneKlik dikenakan biaya admin Rp1.000.

Sementara itu, limit maksimal top up per hari untuk akun yang belum di update ke ShopeePay Plus adalah sebesar Rp2.000.000 dan Rp20.000.000 untuk limit maksimal akun ShopeePay yang sudah di upgrade ke ShopeePay Plus.

Berikut cara top up ShopeePay melalui BCA OneKlik:

Buka aplikasi Shopee lalu pada menu utama tab “Saya”.

Pada menu “Saya” tab “ShopeePay” lalu akan ada tampilan total saldo ShopeePay.

Selanjutnya tab “Isi Saldo” dan akan ada tampilan pilihan metode pembayaran.

Pada menu “Isi Saldo” pilih metode pembayaran “BCA OneKlik” lalu pilih konfirmasi.

Lalu pilih nominal top up dan tab “Bayar”.

Masukan nomor telepon ponsel untuk dikirimkan kode One Time Password (OTP). Isi kode OTP secara benar lalu tap “Lanjut”.

Top Up saldo ShopeePay telah berhasil.



Top Up ShopeePay di Livin by Mandiri

Dikutip dari laman resmi Bank Mandiri terdapat dua cara top up menggunakan aplikasi Livin by Mandiri yaitu sebagai berikut:

1. Cara pertama top up saldo Livin by Mandiri

Buka Aplikasi Livin by Mandiri lalu login ke akun yang sudah ada.

Pada menu utama tap “Top Up”.

Setelah itu pada menu “Top Up” tap “eWalet”.

Tampilan akan menunjukan menu penyedia jasa eWalet lalu tap “ShopeePay”.

Masukan nomor Virtual Account (VA) lalu tap “Lanjutkan”.

Pilih nominal top up kemudian tap “Lanjutkan”.

Pada menu “Konfirmasi Top-Up” perhatikan nomor VA dan juga nominal top up. Apabila telah sesuai tap “Lanjutkan Top-up”.

Top up ShopeePay pun berhasil.



2. Cara kedua di Quick Pick untuk Top Up Saldo Shopeepay

Buka aplikasi Livin by Mandiri lalu pada menu prelogin tap menu Quick Pick.

Pada daftar Quick Pick tap “Top Up-SHOPEE PAY”

Pilih nominal top up yang dibutuhkan kemudian tap “Lanjutkan”

Pada menu “Konfirmasi Top-Up” perhatikan nomor VA dan juga nominal top up. Apabila telah sesuai tap “Lanjut Top-up”.

Setelah itu tap “Lanjutkan” dan transaksi pun berhasil.

