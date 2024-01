Cek! Kurs BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Awal Pekan Ini (22/1/2024)

Rupiah dibuka tidak berubah dari level Rp15.615 per dolar AS. Bagaimana kurs dollar BCA, Mandiri, BNI, dan BRI hari ini?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka stagnan di hadapan dolar AS hari ini, Senin (22/1/2024). Rupiah dibuka tidak berubah dari level Rp15.615 per dolar AS.

Sementara itu, berdasarkan data Bloomberg indeks dolar AS melemah pada pagi ini. Indeks dolar AS melemah ke level 0,13% ke level 103,15. Mata uang di kawasan Asia dibuka bervariasi hari ini. Yen Jepang memguat 0,16%, dolar Hong Kong naik 0,02%, dolar Singapura naik 0,07%, dan won Korea naik 0,48%.

Selanjutnya peso Filipina melemah 031%, rupee India menguat 0,07%, yuan China stagnan, ringgit Malaysia melemah 0,02%, dan baht Thailand menguat 0,20%.

Pengamat Pasar Keuangan Ariston Tjendra memproyeksikan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di kisaran Rp15.500 hingga Rp15.650 pada pekan ini.

Ada beberapa katalis yang dapat mendorong penguatan rupiah pekan ini, yaitu serangkaian rilis data ekonomi AS. Menurutnya penguatan rupiah mungkin terjadi apabila data ekonomi AS yang dirilis Kamis (25/1/2024) yaitu data produk domestik bruto (PDB) AS kuartal IV/2023 di bawah perkiraan 1,8%.

Adapun sebelumnya, PDB AS meningkat 4,9% pada kuartal III/2023 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).

Ariston juga mengatakan pelaku pasar masih mewaspadai situasi ketegangan di Timur Tengah yang kian memanas, sehingga bisa memicu kembali peralihan ke aset aman (safe haven), seperti emas dan mendorong penguatan dolar AS.

"Isu lain yang bisa memberikan sentimen negatif ke rupiah adalah isu pelambatan ekonomi global. Kondisi inflasi tinggi, konflik geopolitik yang mengganggu suplai, dan lain-lain menjadi kekhwatiran pasar akan melambatkan perekonomian," ujarnya Aristo.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Senin (22/1/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.15 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.613 dan harga jual sebesar Rp15.633 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.02 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.470 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.770 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.470 15.770

E Rate 15.613 15.633

Bank Notes 15.470 15.770

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.21 WIB masing-masing sebesar Rp15.610 dan Rp15.633 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.555 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.705 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.555 15.705

E Rate 15.610 15.633

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 08.53 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.605 dan harga jual sebesar Rp15.625 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp15.400 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.750 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.400 15.750

E Rate 15.605 15.625

Bank Notes 15.400 15.750

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.20 WIB masing-masing sebesar Rp15.611 dan Rp15.631.

Untuk bank notes BNI pada 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.400 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.750 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.400 15.750

E Rate 15.611 15.631

Bank Notes 15.400 15.750

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News