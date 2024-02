Manjakan Nasabah Jelang Imlek, Bank Mandiri Tebar Promo dan Diskon

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Jelang perayaan Tahun Baru Imlek, Bank Mandiri menggelar program promo dan aktivasi berupa diskon dan cashback bagi nasabah. Direktur Jaringan & Retail Banking Bank Mandiri, Aquarius Rudianto, menyatakan program ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pergantian tahun masyarakat agar semakin meriah.

Aquarius menyatakan program bertajuk Hoki Berlimpah ini memberikan berbagai keuntungan bagi nasabah yang menggunakan Livin’ Sukha, QRIS Livin’ by Mandiri, Tap to Pay Livin’ by Mandiri, Mandiri Kartu Kredit, Mandiri Kartu Debit, dan Livin’poin. Adapun periode program ini berlangsung hingga 29 Februari 2024 mendatang.

Berbagai penawaran menarik juga dapat dinikmati nasabah setia Bank Mandiri di Mall Grand Indonesia (Jakarta), Pantai Indah Kapuk (Jakarta), Pakuwon Mall (Surabaya), Tunjungan Plaza (Surabaya), dan Sun Plaza (Medan).

Bank Mandiri menyediakan bonus reward hingga Rp 88.000 pada pembukaan Tabungan NOW dan Aktivasi di Livin’ by Mandiri. Lalu ada special welcome bonus senilai Rp 888.000 untuk apply Kartu Kredit Fengshui. Juga ada hemat hingga Rp 888.000 untuk transaksi menggunakan Kartu Kredit, Kartu Debit, Livin'poin, dan QRIS Livin’ by Mandiri. Selain itu, terdapat juga program menarik bagi nasabah yang memiliki livin’poin yaitu dapat menukarkan 888 livin’poin dengan e-voucher Tokopedia senilai Rp 50ribu.

“Bank Mandiri ingin memanjakan nasabah, terutama yang merayakan Imlek, dengan kemeriahan dan kenyamanan saat menikmati kuliner, berbelanja fesyen dan bersenang-senang bersama keluarga. Kami terus meningkatkan fungsi dan manfaat Livin’ by Mandiri sebagai solusi yang dapat memenuhi segala kebutuhan nasabah, baik secara finansial maupun non finansial,” ujar Aquarius pada Selasa (6/2).

Tak hanya itu, Aquarius menyatakan bank bersandi saham BMRI ini juga memberikan penawaran untuk segmen konsumer untuk mendorong penetrasi bisnis. Untuk produk investasi, Bank Mandiri memberikan cashback Rp7,288 juta untuk pembelian ORI025 di Livin’ by Mandiri.

“Kemudian bagi nasabah yang ingin melakukan pembelian reksa dana di Livin’ by Mandiri akan mendapatkan 888 Livin’poin. Khusus nasabah prioritas dan private, juga akan mendapatkan cashback 88% dari biaya pembelian produk reksa dana,” tambah Aquarius.

Selanjutnya, ia menyebutkan bahwa terdapat penawaran special Mandiri Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) DP mulai dari 10%* dan bebas provisi. Lalu suku bunga spesial imlek Mandiri KPR dengan bunga cuan 8,88% fixed 10 tahun. Selain itu, suku bunga kredit serbaguna Mandiri (KSM) mulai 8,25% efektif per tahun.

Ia menambahkan informasi lengkap tentang program promo diskon Imlek serta mitra merchant yang terlibat dapat diakses nasabah melalui link bmri.id/cny2024 ataupun fitur promo di super app Livin' by Mandiri.

Melalui serangkaian inovasi yang dilakukan dalam setahun terakhir, Super Apps Livin’ by Mandiri telah diunduh lebih dari 37 juta kali sejak diluncurkan pada Oktober 2021 dan mampu melayani lebih dari 2,8 miliar transaksi sepanjang tahun 2023. Nilai transaksi Livin’ by Mandiri selama tahun 2023 telah menembus lebih dari Rp 3.271 triliun, melesat 32,32% dari periode tahun sebelumnya.

Dengan dukungan transformasi digitalisasi yang semakin handal, Bank Mandiri berhasil membukukan kredit konsumer sebesar Rp 113 triliun hingga penghujung 2023. Nilai tersebut tumbuh 10,4% year on year (yoy) dari 2022 yang mencapai Rp 103 triliun.



“Livin’ by Mandiri saat ini juga sudah dapat dinikmati oleh nasabah di luar negeri. Artinya tidak ada lagi batasan waktu dan tempat, nasabah dapat mengelola kebutuhan transaksinya kapan pun dan di mana pun,” pungkas Aquarius.

