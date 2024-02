IIMS 2024, Intip Tawaran dari MTF

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Mandiri Tunas Finance (MTF), turut meramaikan acara Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 dengan menawarkan berbagai promo dan program menarik. IIMS 2024 sendiri dijadwalkan berlangsung selama 10 hari dari 15–25 Februari 2024 di JIEXPO Kemayoran.

Afri Feder Fauzi, Chief Marketing MTF menyatakan harapannya agar masyarakat dapat memiliki mobil dengan harga yang bersaing dan pelayanan yang cepat dan mudah.

“Harapan kami dengan promo dan program spesial MTF di IIMS 2024 ini, masyarakat bisa semakin antusias mendapatkan mobil impian dengan harga yang kompetitif serta pelayanan yang fast & easy,” kata Afri seperti dikutip dari Antara, Minggu (18/2/2024).

Promo dan program khusus MTF di IIMS 2024 mencakup penawaran untuk kredit mobil baru dan bekas, pinjaman dana tunai atau CashAja, serta program terbaru, yaitu Kredit Geniuz, yang dirancang khusus untuk generasi Z yang ingin membeli mobil secara mudah.

MTF memberikan sejumlah penawaran di IIMS 2024 mencakup pembiayaan mobil baru dengan bunga mulai dari 2,75% untuk tenor 1 tahun, khusus untuk Nasabah Bank Mandiri. Selain itu, terdapat opsi angsuran mulai dari 3 jutaan dan tenor pembiayaan dapat mencapai 7 tahun.

Generasi Z juga dapat memanfaatkan program Kredit Geniuz, di mana mereka dapat membayar uang muka mulai dari 5% atau memilih tenor pembiayaan hingga 7 tahun.

Afri menegaskan bahwa MTF akan terus menghadirkan program-program spesial untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan tetap menjadi perusahaan pembiayaan yang dapat dipercaya, sesuai dengan komitmen mereka, "To be your trusted financing partner."

Selain itu, MTF juga menawarkan pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB, dengan bunga spesial 5,15% untuk tenor 1 tahun, dan pencairan hingga 95%, dengan syarat dan ketentuan berlaku.

