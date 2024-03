Sah! Putrama Wahju Setyawan jadi Wadirut BNI, Gantikan Adi Sulistyowati

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Perseroan) Tbk. (BBNI) merombak jajaran direksi dan komisaris dalam RUPST yang digelar pada hari ini, Senin (3/4/2024). Putrama Wahju Setyawan naik menjadi wakil direktur utama.

Sebelumnya, jabatan Wakil Direktur Utama BNI diisi oleh Adi Sulistyowati. Sementara, Putrama Wahju Setyawan sebelumnya menjabat sebagai Direktur Retail Banking BNI.

Berdasarkan informasi yang diterima oleh Bisnis, RUPST BNI memberhentikan dengan hormat Adi Sulistyowati dari posisi Wadirut, kemudian Direktur Enterprise & Commercial Banking Sis Apik Wijayanto, Direktur Institutional Banking Muhamad Iqbal, dan Direktur Wholesale & International Banking Silvano Winston Rumantir. Sementara, dari sisi Komisaris, Askolani dan Susyanto juga diberhentikan dengan hormat dalam RUPST BNI.

Dari situ, RUSPT BNI mengusulkan Putrama, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Retail Banking ditugaskan menjadi Wadirut BNI, sedangkan Direktur Digital & Integrated Transaction Banking Corina Leyla Karnalies menjadi Direktur Retail Banking BNI.

Kemudian, I Made Sukajaya diusulkan sebagai Direktur Enterprise and Commercial Banking, Agung Prabowo sebagai Direktur Wholesale and International Banking, Munadi Herlambang sebagai Direktur Institutional Banking, Hussein Paolo Kartadjoemena sebagai Direktur Digital and Integrated Transaction Banking.

Sebagai informasi, I Made Sukajaya saat ini menjabat sebagai Komisaris PT BNI Sekuritas, sedangkan Hussein Paolo Kertadjoemena menjabat sebagai Komisaris Utama PT Bank Hibank Indonesia, anak usaha BNI di bidang bank digital.

Lalu, Munadi Herlambang merupakan Direktur Hubungan Kelembagaan PT Jasa Raharja, Agung Prabowo merupakan Direktur Utama PT BNI Sekuritas.

Askolani juga diusulkan kembali menjadi Komisaris bersama Muhammad Yusuf Permana, yang saat ini menjabat sebagai Kabiro Sekretariat Presiden.

Dengan demikian, berikut jajaran pengurus baru BNI usai RUPST hari ini:

Direktur

Direktur Utama: Royke Tumilaar

Wakil Direktur Utama: Putrama Wahju Setyawan

Direktur Finance: Novita Widya Anggraini

Direktur Digital and Integrates Transaction Banking: Hussein Paolo Kartadjoemena

Direktur Enterpise and Commercial Banking: I Made Sukajaya

Direktur Risk Management: David Pirzada

Direktur Wholesale and International Banking: Agung Prabowo

Direktur Network and Services: Ronny Venir

Direktur Institutional Banking: Munadi Herlambang

Direktur Retail Banking: Corina Leyla Karnalies

Direktur Human Capital and Compliance: Mucharom

Direktur Technology and Operations: Toto Prasetio

Komisaris

Komisaris Utama/Independen: Pradjoto

Wakil Komisaris Utama: Pahala N. Mansury

Komisaris Independen: Sigit Widyawan

Komisaris: Askolani

Komisaris Independen: Asmawi Syam

Komisaris: Mohamad Yusuf Permana

Komisaris Independen: Imam Sugema

Komisaris Independen: Septian Hario Seto

Komisaris Independen: Erwin Rijanto Slamet

Komisaris: Fadlansyah Lubis

Komisaris: Robertus Billitea

