Rupiah Melemah, Cek Kurs di BCA, BRI, Bank Mandiri, & BNI Hari Ini (13/3)

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah ke level Rp15.594 pada perdagangan hari ini, Rabu (13/3/2024).

Sebelumnya, rupiah ditutup melemah 0,03% ke Rp15.594 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS menguat 0,02% ke 102,93.

Sementara itu, mata uang lain di kawasan Asia dibuka bervariasi. Yen Jepang naik 0,16%, dolar Singapura naik 0,01%, dolar Taiwan turun 0,19%, won Korea Selatan turun 0,09%, dan peso Filipina turun 0,17%. Kemudian rupee India turun 0,01%, yuan China melemah 0,06%, ringgit Malaysia turun 0,10%, dan baht Thailand naik 0,06%.

Sebelumnya, Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan mata uang rupiah hari ini akan bergerak fluktuatif, tetapi ditutup menguat di rentang Rp15.540-Rp15.630 per dolar AS.

Terdapat sejumlah sentimen yang memengaruhi nilai tukar rupiah. Dari luar negeri, sentimen datang saat Bank Sentral Eropa (ECB) menetapkan kemungkinan penurunan suku bunga pada bulan Juni. Sementara itu, Ketua Federal Reserve Jerome Powell juga menyampaikan hal serupa mengenai jalur suku bunga AS.

Imbal hasil Treasury AS bertenor dua tahun, yang biasanya mencerminkan ekspektasi suku bunga jangka pendek, turun ke level terendah satu bulan di 4,499% pada hari Jumat karena para trader menambah spekulasi penurunan suku bunga Fed dalam waktu dekat.

Ibrahim melanjutkan, fokus saat ini beralih ke laporan nonfarm payrolls yang akan dirilis pada hari Jumat untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut mengenai prospek suku bunga AS, terutama setelah laporan pekerjaan pada bulan Januari yang mengejutkan pasar. Data pasar tenaga kerja pada hari Jumat dirilis menjelang pembacaan inflasi AS minggu depan.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Rabu (13/3/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.31 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.565 dan harga jual sebesar Rp15.585 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.06 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.395 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.695 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.395 15.695

E Rate 15.565 15.585

Bank Notes 15.395 15.695

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.49 WIB masing-masing sebesar Rp15.565 dan Rp15.585 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.510 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.660 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.510 15.660

E Rate 15.565 15.585

