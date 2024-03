Tahap Awal Penjurian Bisnis Indonesia Award 2024 'Agility in Uncertainty' Dimulai

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Babak penjurian pertama ajang Bisnis Indonesia Award 2024 dengan tema “Agility in Uncertainty” telah dimulai di Kantor Bisnis Indonesia pada Kamis (14/3/2024).

Gelaran ini merupakan kegiatan tahunan dari Bisnis Indonesia Group, di mana pelaksanaan BIA 2024 merupakan yang ke-22 semenjak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2002.

Dalam pertemuan tersebut, penghargaan yang akan diberikan dalam Bisnis Indonesia Award 2024 terdiri dari dua kategori, industri nonbank dan bank.

Penjurian ini sendiri dilakukan oleh sejumlah pihak, antara lain Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Periode 2017 – 2022 Wimboh Santoso dan Wakil Menteri Keuangan Periode 2014-2019 Mardiasmo.

Kemudian, adapula Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Ekonomi (KSSK) 2008-2009 Raden Pardede, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Periode 2014-2019 Rudiantara, dan Presiden Direktur PT Jurnalindo Aksara Grafika (JAG) Lulu Terianto.

Usai melalui pertimbangan dan diskusi yang matang oleh para dewan juri, maka penilaian untuk perusahaan sendiri bakal didasarkan pada sembilan indikator performa. Mulai dari, EBITDA, Debt to Equity Ratio (DER), Earning Per Share (EPS), Return On Assets (ROA) hingga Return On Equity (ROE).

Tak hanya itu, kriteria laporan keuangan audited 2023, time series selama lima tahun, ESG report, sustainability report hingga risk management report juga tak luput menjadi acuan nilai dalam tahap penjurian.

Salah satu Dewan Juri, Wimboh Santoso mengapresiasi tema yang dipilih pada perhelatan perdana kali ini.

Baginya, tema tersebut dipilih untuk memberi apresiasi kepada dunia usaha baik dari industri non bank dan bank yang mampu menjaga pertumbuhan positif di tengah gejolak kondisi global.

"Ya artinya, agility ini kan [kemampuan] menyesuaikan debgan kondisi apa saja, seperti perubahan politik, perubahan kondisi bisnis lalu ada pandemi Covid-19. Artinya, perusahaan yang lebih agile pasti lebih survive,” tuturnya, Kamis (14/3/2024).

Berikut Daftar Kategori Industri (Non-Bank) BIA 2024

1. Pengelola & Pengembang Real Estate

2. Produk Makanan Pertanian

3. Batu Bara

4. Makanan Olahan & Minuman

5. Barang Kimia

6. Konstruksi Bangunan

7. Perdagangan Ritel

8. Minyak & Gas

9. Otomotif & Komponen Otomotif

10. Jasa Telekomunikasi Nirkabel

11. Logam & Mineral

12. Pendukung Minyak, Gas & Batu Bara

13. Pembiayaan Konsumen

14. Asuransi

15. Media Hiburan & Film

16. Operator Infrastruktur & Transportasi

17. Wadah & Kemasan

18. Produk Perawatan Tubuh

19. Farmasi & Riset Kesehatan

20. Penyedia Jasa Kesehatan

21. Perusahaan Holding Multi-sektor

22. Material Konstruksi

23. Pakaian & Barang Mewah

24. Pariwisata & Rekreasi

25. Trasportasi

26. Jasa Komersial

27. Perangkat Lunak & Jasa TI

28. Mesin

29. Perhutanan & Kertas

30. Perusahaan Holding & Investasi

31. Rokok

32. Produk & Perlengkapan Bangunan

33. Perdagangan Ritel dan Barang Primer

34. Kelistrikan

35. Jasa Investasi

36. Perangkat Keras & Peralatan Teknologi

37. Utilitas Listrik

38. Logistik & Pengantaran

39. Jasa Telekomunikasi

Daftar Kategori Industri (Bank) BIA 2024

1. Bank Asing

2. Bank Pembangunan Daerah

3. Bank Persero

4. Bank Swasta Nasional

5. Bank Syariah

Pemberian penghargaan ini rencananya bakal diberikan pada Kamis 13 Juni 2024. Dengan ajang penghargaan ini, perusahaan yang menerima penghargaan diharapkan dapat menjadi contoh baik kepada korporasi lain untuk tetap tumbuh melalui langkah inovatif.

