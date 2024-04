Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri dan BNI saat Rupiah Melemah Hari Ini (30/4/2024)

Mata uang rupiah dibuka turun ke level Rp16.265 per dolar AS pada perdagangan pagi ini, Selasa (30/4/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Mata uang rupiah dibuka turun ke level Rp16.265 per dolar AS pada perdagangan pagi ini, Selasa (30/4/2024). Saat ini fokus pasar tertuju pada pertemuan The Fed 1 Mei 2024.

Berdasarkan data Bloomberg, mata uang rupiah dibuka turun 0,06% atau 10 poin ke posisi Rp16.265 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar terpantau naik 0,25% ke level 105.710.

Sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya bergerak bervariasi terhadap dolar AS. Yen Jepang turun 0,33%, dolar Hong Kong 0,01%, dolar Singapura melemah 0,10%, rupee India melemah 0,15%, yuan China melemah 0,17%, ringgit Malaysia turun 0,04% dan baht Thailand melemah 0,24%. Sementara mata uang yang naik adalah won Korea naik 0,03% dan peso Filipina naik 0,30%.

Sebelumnya, Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi menyebutkan mata uang rupiah bergerak fluktuatif, tetapi ditutup melemah di rentang Rp16.230-Rp16.290 per dolar AS.

Hal tersebut didasari oleh greenback mempertahankan kenaikan yang kuat untuk bulan April, setelah sebagian besar pedagang mengabaikan sebagian besar ekspektasi penurunan suku bunga lebih awal oleh The Fed. Pertaruhan ini muncul pada hari Jumat setelah data indeks harga PCE ukuran inflasi pilihan The Fed lebih tinggi dari perkiraan untuk bulan Maret.

Fokus minggu ini tertuju pada pertemuan Fed. Bank sentral diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tetap stabil dan berpotensi menawarkan pandangan hawkish, mengingat masih kakunya inflasi AS baru-baru ini.

“Prospek suku bunga yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama menjadi pertanda buruk bagi pasar Asia, sebuah gagasan yang membuat sebagian besar mata uang regional berada pada kisaran yang ketat pada hari Senin," kata Ibrahim, dikutip Selasa (30/4/2024).

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Selasa (30/4/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.51 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.260 dan harga jual sebesar Rp16.280 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.04 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp16.095 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.395 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.26 WIB masing-masing sebesar Rp16.263 dan Rp16.288 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp16.200 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.350 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.02 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.235 dan harga jual sebesar Rp16.255 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan TT Counter dengan harga beli sebesar Rp16.000 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp16.350 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.50 WIB masing-masing sebesar Rp16.263 dan Rp16.283.

Untuk bank notes BNI pada 10.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.145 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.395 per dolar AS.

