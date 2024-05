Kurs BCA, BRI, Bank Mandiri dan BNI Hari Ini (13/5) saat Rupiah Loyo di Awal Pekan

Mengutip data Bloomberg, rupiah melemah 30,50 poin atau 0,19% menuju level Rp16.077 per dolar AS. Berikut kurs dollar BCA, BRI, Mandiri, dan BNI hari ini.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah menuju level Rp16.077 pada perdagangan Senin (13/5/2024).

Mengutip data Bloomberg, rupiah melemah 30,50 poin atau 0,19% menuju level Rp16.077 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS mencatatkan penguatan 0,06% menuju posisi 105,36.

Adapun mata uang lain di kawasan Asia mayoritas dibuka melemah. Won Korea mencatatkan pelemahan 0,19% dan yen Jepang sebesar 0,03%. Sementara itu, ringgit Malaysia, peso Filipina, serta baht Thailand kompak melemah masing-masing 0,15%, 0,43% dan 0,11%.

Baca Juga : Rupiah Awal Pekan Dibuka Melemah ke Rp16.077, Dolar AS Perkasa

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa menurut FedWatch Tool CME, ekspektasi pasar terhadap dua kali penurunan suku bunga The Fed telah meningkat dengan penurunan 25 basis poin pada September sebesar 64,5%.

“Sejumlah pejabat Fed akan menyampaikan pidatonya, termasuk Gubernur Fed Lisa Cook dan Michelle Bowman pada akhir minggu ini,” kata Ibrahim dikutip Senin (13/5/2024).

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Senin (13/5/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.40 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.073 dan harga jual sebesar Rp16.093 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.01 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.905 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.205 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.27 WIB masing-masing sebesar Rp16.065 dan Rp16.090 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp16.015 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.165 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 08.37 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.045 dan harga jual sebesar Rp16.065 berdasarkan e-rate.

Lalu, dari sisi TT Counter pukul 09.46 WIB, Bank Mandiri menetapkan harga beli sebesar Rp15.800 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp16.150 per dolar AS

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp16.076 dan Rp16.096.

Untuk bank notes BNI pada 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.905 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.255 per dolar AS.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel