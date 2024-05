Kurs BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini saat Rupiah Loyo Awal Pekan (27/5)

Rupiah membuka perdagangan awal pekan dengan melemah 0,22% atau 35 poin ke posisi Rp16.030 per dolar AS. Simak kurs dollar BCA, Mandiri, BRI, dan BNI hari ini.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah dibuka turun setelah libur panjang ke posisi Rp16.030 per dolar AS, Senin (27/5/2024).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah membuka perdagangan awal pekan dengan melemah 0,22% atau 35 poin ke posisi Rp16.030 per dolar AS. Sementara itu indeks dolar terpantau melemah 0,03% ke level 104,61.

Sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya bergerak bervariasi cenderung naik terhadap dolar AS pagi ini. Yen Jepang menguat 0,15%, dolar Hong Kong dan dolar Singapura kompak menguat 0,02% dan 0,05%.

Baca Juga : Usai Libur Panjang, Rupiah Pagi Ini Dibuka Melorot dari Dolar AS

Kemudian won Korea naik 0,25%, peso Filipina naik 0,20%, rupee India naik 0,22%, ringgit Malaysia naik 0,10% dan baht Thailand menguat 0,23%. Hanya yuan China yang turun 0,01%.

Sebelumnya Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memproyeksikan mata uang rupiah fluktuatif, tetapi ditutup menguat di rentang Rp15.950-Rp16.040 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Senin (27/5/2024).

Hal tersebut didasari oleh kebijakan Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan pada level 6,25% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 21-22 Mei 2024.

Menurut Ibrahim, kebijakan suku bunga ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya risiko global serta sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Senin (27/5/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.36 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.037 dan harga jual sebesar Rp16.057 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.02 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.890 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.190 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.10 WIB masing-masing sebesar Rp16.020 dan Rp16.045 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.965 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.115 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 08.42 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.015 dan harga jual sebesar Rp16.035 berdasarkan e-rate.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp16.038 dan Rp16.058.

Untuk bank notes BNI pada 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.860 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.210 per dolar AS.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel