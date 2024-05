Kurs Dolar BCA, BRI, Mandiri dan BNI Hari Ini (29/5) saat Rupiah Loyo Lagi

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Mata uang rupiah kembali dibuka melemah ke level Rp16.136 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Rabu (29/5/2024). Seluruh mata uang kawasan Asia ikut turun terhadap dolar AS.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka turun 0,29% atau 45 poin ke posisi Rp16.136. Adapun indeks dolar terpantau naik 0,07% ke level 104,615.

Seluruh mata uang kawasan Asia lainnya juga bergerak turun terhadap dolar AS. Yen Jepang turun 0,04%, dolar Singapura dan Hong Kong melemah masing masing 0,02% dan 0,01%.

Kemudian won Korea melemah 0,41%, peso Filipina turun 0,35%, rupee India melemah 0,05%, yuan China turun 0,05%, ringgit Malaysia melemah 0,21% dan baht Thailand melemah 0,18%.

Sebelumnya Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif tetapi kembali ditutup melemah pada rentang Rp16.080 – Rp16.140 per dolar AS.

Ibrahim menyampaikan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan mata uang hari ini. Salah satunya datang dari penantian data indeks harga personal consumption expenditure (PCE) AS pekan ini.

Lantas, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Rabu (29/5/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.27 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.145 dan harga jual sebesar Rp16.165 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.07 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.980 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.280 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.10 WIB masing-masing sebesar Rp16.130 dan Rp16.160 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp16.080 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.230 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.24 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.120 dan harga jual sebesar Rp16.140 berdasarkan e-rate.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.20 WIB masing-masing sebesar Rp16.140 dan Rp16.160.

Untuk bank notes BNI pada 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.905 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.225 per dolar AS.

