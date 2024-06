Bunga Deposito BCA, Mandiri, BRI, dan BNI 2024, Tertinggi Nasabah Bisa Dapat 4%

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah kenaikan suku bunga acuan, nasabah pun mencermati pergerakan bunga deposito perbankan. Berikut daftar bunga deposito BCA, Mandiri, BRI, dan BNI 2024, di mana tertinggi ditetapkan sebesar 4% per tahun.

Sebagai informasi, Bank Indonesia (BI) telah menaikkan suku bunga acuan BI Rate ke level 6,25% dari 6,00% pada April 2024. Kenaikan ini merupakan yang pertama kali sejak Oktober 2023.

Sementara itu, berdasarkan Indikator Pasar Keuangan yang dirilis LPS, rerata bunga deposito rupiah seluruh bank stabil pada level 4,07% pada periode yang sama.

"Pergerakan suku bunga simpanan rupiah belum menunjukkan tren meningkat pasca kenaikan suku bunga kebijakan," tulis laporan tersebut pada Selasa (4/6/2024).

Dilihat dari kelompok modal bank, KBMI IV atau bank besar mencatatkan tren penurunan suku bunga deposito. Tercatat, bunga deposito di KBMI IV per April 2024 mencapai 3,11%, turun 8 bps dalam sebulan.

Selain itu, bunga deposito di KBMI II juga turun 1 bps dari 3,84% per Maret 2024 menjadi 3,83% per April 2024. Lalu, bunga deposito di KBMI I stabil pada level 4,29%. Hanya, bunga deposito di KBMI III mengalami tren peningkatan dari 3,77% per Maret 2024 ke level 3,8% per April 2024.

Adapun, pada periode yang sama, suku bunga simpanan valuta asing (valas) industri stabil pada level 1,96% per April 2024. LPS dalam laporannya memperkirakan suku bunga simpanan rupiah tidak akan meningkat signifikan di tengah kondisi likuiditas perbankan yang memadai.

Bagi nasabah yang ingin membuka deposito di BCA, Mandiri, BRI, dan BNI tak ada salahnya menengok bunga deposito counter rate yang ditetapkan pihak bank.

Berikut daftar bunga deposito BCA, Mandiri, BRI, dan BNI 2024:

Bunga Deposito BCA

Nasabah bertransaksi di ATM BCA/Istimewa

BCA memperbarui suku bunga deposito terbaru pada April 2024. Bank swasta terbesar di Indonesia ini menawarkan bunga deposito rupiah untuk counter rate terendah 2,00% per tahun dan tertinggi 3,15% per tahun.

Nasabah dapat memilih tenor deposito sesuai kebutuhan yang terdiri dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

Mata Uang Suku Bunga (% per tahun) / Jangka Waktu (bulan) 1 3 6 12 IDR < 2M 2,50 2,85 2,25 2,00 IDR ≥ 2M - < 5M 2,90 3,15 2,25 2,00 IDR ≥ 5M - < 10M 2,90 3,15 2,25 2,00 IDR ≥ 10M - < 25M 2,90 3,15 2,25 2,00 IDR ≥ 25M - < 100M 2,90 3,15 2,25 2,00 IDR ≥ 100M 2,90 3,15 2,25 2,10

Berlaku efektif: 23 April 2024

Bunga Deposito Mandiri

Aktivitas layanan perbankan di Bank Mandiri, Jakarta, Rabu (2/1/2019)./Bisnis-Abdullah Azzam

Suku bunga deposito rupiah Bank Mandiri untuk counter rate cenderung stabil dan tidak berubah dalam periode lama. Terakhir, BMRI memperbarui bunga depositonya pada 1 November 2022.

Bank Mandiri menawarkan tenor deposito mulai dari 1 bulan hingga 24 bulan. Berikut suku bunga deposito Mandiri terbaru 2024:

Tier Tenor (bulan)* 1 3 6 12 24 < Rp 100 Juta 2.25 2.25 2.50 2.50 2.50 ≥ Rp 100 Juta s.d. < 1 M 2.25 2.25 2.50 2.50 2.50 ≥ Rp 1 M s.d. < 2 M 2.25 2.25 2.50 2.50 2.50 ≥ Rp 2 M s.d. < 5 M 2.25 2.25 2.50 2.50 2.50 ≥ Rp 5 M 2.25 2.25 2.50 2.50 2.50

Bunga Deposito BRI

Cara mencari ATM BRI/badami.bandung

BRI menawarkan bunga deposito yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan bank-bank besar lainnya. Dalam situs resminya, bunga deposito BRI terbaru mulai dari 3,0% hingga 4,0% per tahun.

Tenor yang dapat dipilih mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, hingga 36 bulan. Berikut bunga deposito BRI terbaru 2024:

Nominal 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan 24 Bulan 36 Bulan 3,75% 4,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% Rp100 juta sd >Rp2 miliar 3,75% 4,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% >Rp2 miliar 3,75% 4,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Bunga Deposito BNI

Nasabah bertransaksi di ATM BNI/Istimewa

Suku bunga deposito BNI juga terpantau relatif stabil dan tidak ada perubahan sejak 31 Oktober 2022.

BNI menawarkan bunga deposito mulai dari 2,25% per tahun hingga 3,00% per tahun untuk simpanan dalam bentuk rupiah. Tenor deposito yang bisa dipilih yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan.

Berikut bunga deposito BNI terbaru 2024:

Rupiah 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan 24 Bulan < Rp 100 Juta 2,25% 2,50% 2,75% 3,00% 3,00% ≥ Rp 100 Juta - < Rp 1 Miliar 2,25% 2,50% 2,75% 3,00% 3,00% ≥ Rp 1 Miliar - < Rp 5 Miliar 2,25% 2,50% 2,75% 3,00% 3,00% ≥ Rp 5 Miliar - < Rp 50 Miliar 2,25% 2,50% 2,75% 3,00% 3,00% ≥ Rp 50 Miliar - ≤ Rp 100 Miliar 2,25% 2,50% 2,75% 3,00% 3,00% > Rp 100 Miliar 2,25% 2,50% 2,75% 3,00% 3,00%

