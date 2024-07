Rupiah Masih Loyo, Intip Kurs BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini 25 Juli 2024

Nilai tukar rupiah dibuka turun 0,20% atau 32 poin ke posisi Rp16.247 per dolar AS. Simak kurs dollar BCA, BRI, Mandiri, dan BNI hari ini, 25 Juli 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar hari ini dibuka melemah ke level Rp16.247 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Kamis (25/7/2024).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka turun 0,20% atau 32 poin ke posisi Rp16.247 per dolar AS, sementara itu, indeks dolar terpantau bergerak melemah 0,07% ke level 104.045.

Sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya bergerak bervariasi terhadap dolar AS. Yen Jepang menguat 0,67%, dolar Hong Kong naik 0,01%, dan yuan China menguat 0,01%.

Sementara itu, mata uang yang melemah adalah dolar Singapura 0,04%, won Korea sebesar ,46%, peso Filipina melemah 0,14%, rupee India sebesar 0,02%, ringgit Malaysia sebesar 0,02% dan baht Thailand sebesar 0,16%.

Sebelumnya, Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memproyeksikan mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp16.200 hingga Rp16.250 per dolar AS pada hari ini.

Terdapat sejumlah sentimen yang memengaruhi fluktuasi rupiah. Dari luar negeri, Ibrahim menjelaskan sebagian pelaku pasar masih bias terhadap dolar AS, di tengah ketidakpastian Pilpres AS usai Joe Biden mundur dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris untuk melawan Trump.

Di Asia, Bank of Japan (BoJ) selanjutnya menetapkan suku bunga pada 31 Juli 2024. Sebagian besar ekonom yang disurvei oleh Reuters memperkirakan BoJ akan mempertahankan suku bunganya pada pertemuan tersebut. Terakhir kali mereka menaikkan suku bunga pada Maret 2024 ke kisaran 0%-0,1% dari -0,1%.

Sementara itu, pasar China mengalami penurunan yang berkepanjangan dalam beberapa sesi terakhir karena sentimen terhadap negara tersebut memburuk akibat data perekonomian yang mengecewakan, terutama data yang menunjukkan pertumbuhan yang lebih lambat dari perkiraan pada kuartal kedua.

"Ketidakpastian mengenai pemilihan presiden AS juga membebani sentimen terhadap China, karena para investor berspekulasi mengenai dampak perubahan dalam pemerintahan AS terhadap sikap Washington terhadap negara tersebut," jelasnya dalam riset, dikutip Kamis (25/7/2024).

Dari dalam negeri, pasar terus memantau kondisi utang pemerintah yang membengkak dan sudah berada dalam posisi tidak aman. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) posisi utang pemerintah pada Mei 2024 mencapai Rp8.353,02 triliun.

Rasio utang pemerintah terhadap pendapatan saat ini sudah mencapai 300%. Angka tersebut lebih tinggi bila dibandingkan posisi 31 Desember 2023 yang sebesar 292,6%.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Kamis (25/7/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.253 dan harga jual sebesar Rp16.273 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.04 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp16.092 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.392 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.092 16.392

E Rate 16.253 16.273

Bank Notes 16.092 16.392

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 10.00 WIB masing-masing sebesar Rp16.265 dan Rp16.290 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp16.200 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.350 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.200 16.350

E Rate 16.265 16.290

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.22 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.225 dan harga jual sebesar Rp16.245 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp16.000 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp16.350 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.000 16.350

E Rate 16.225 16.245

Bank Notes 16.000 16.350

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 10.05 WIB masing-masing sebesar Rp16.260 dan Rp16.280.

Untuk bank notes BNI pada 10.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.100 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.400 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.100 16.400

E Rate 16.260 16.280

Bank Notes 16.100 16.400