Promo Kemerdekaan 17 Agustus dari BRI dan BNI, Simak Daftarnya!

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah perbankan, seperti BRI dan BNI memberikan promo untuk merayakan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia yang jatuh pada hari ini, Sabtu 17 Agustus 2024. Simak deretan promo 17 Agustus dari BRI dan BNI di bawah ini.

Promo yang diberikan oleh bank biasanya diumumkan pada situs resmi masing-masing. Dari informasi yang dihimpun Bisnis, BRI memberikan promo spesial bagi nasabah yang bertransaksi menggunakan BRImo.

Sementara itu, BNI juga menawarkan promo bagi nasabah yang bertransaksi menggunakan kartu debit BNI. Ada juga promo isi ulang atau top up TapCash BNI. Berikut informasi lebih lanjut mengenai promo Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024.

Promo 17 Agustus 2024 BRI

Dikutip dari situs resmi bri.co.id, BRI memberikan promo BRImo bagi para nasabah untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Promo ini berlangsung pada 16 - 25 Agustus 2024 dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Berikut daftarnya:

Beli Kopi Kenangan Pakai QRIS BRImo: Cashback 45%

Minimal transaksi Rp45.000,-

Maksimum cashback Rp20.500,-

Berlaku dengan transaksi menggunakan QRIS BRImo di EDC BRI

Cashback diberikan secara otomatis langsung oleh BRI

Kuota 1500 transaksi/hari

Periode: 16-18 Agustus 2024

Beli Tiket Pesawat di BRImo: Cashback 79%

Cashback 79% untuk pembelian tiket pesawat di BRImo

Maksimum cashback Rp194.500,-

Tanpa minimum transaksi

Kuota 150 transaksi pertama selama periode

Cashback dilakukan ke rekening BRI sumber maksimal H+3 setelah transaksi berhasil

Periode: 16-18 Agustus 2024

Top Up Voucher Game di BRImo: Cashback Realtime 79%

Cashback 79% untuk pembelian voucher game di BRImo (Mobile Legends, GooglePlay, PlayStation, Steam Wallet, Uni Pin)

Maksimum cashback Rp79.000,-

Tanpa minimum transaksi

Kuota 150 transaksi pertama selama periode

Cashback real time ke rekening BRI sumber

Periode: 16-18 Agustus 2024

Beli Tiket Kereta Api di BRImo: Cashback 79%

Cashback 79% untuk pembelian tiket kereta api di BRImo

Maksimum cashback Rp79.000,-

Tanpa minimum transaksi

Kuota 150 transaksi pertama selama periode

Cashback dilakukan ke rekening BRI sumber maksimal H+3 seteleah transaksi berhasil

Periode: 16-18 Agustus 2024

Beli Pulsa Smartfren di BRImo: Dapatkan Bonus Kuota 10 GB

Minimum pembelian pulsa 100.000

Bonus kuota langsung diberikan ke nomor HP yang dilakukan pengisian ulang pulsa

Bonus kuota dapat dicek melalui aplikasi MySF

Periode: 17 - 25 Agustus 2024

Buka dan Beli Tabungan Emas di BRImo: Cashback 79%

Bonus saldo tabungan emas 79.000

Diberikan kepada user yang membuka tabungan emas di BRImo dan disertai pembelian emas Rp100.000,- selama periode program

Kuota 150 transaksi pertama selama periode

Cashback dilakukan ke rekening BRI sumber maksimal H+3 seteleah transaksi berhasil

Periode 16 - 18 Agustus 2024

Promo 17 Agustus 2024 BNI

Pada Hari Kemerdekaan HUT ke-79 RI pada tahun ini, BNI memberikan promo untuk para nasabah yang bertransaksi menggunakan kartu debit BNI. Promo juga diberikan untuk transaksi isi ulang kartu elektronik BNI atau TapCash.

Promo menggunakan Kartu Debit BNI berlaku pada periode 9-22 Agustus 2024, sedangkan promo topup TapCash berlaku ada 17-18 Agustus 2024. Berikut detailnya:

Promo Kartu Debit BNI

Travel

Garuda Indonesia (Website (www.garuda-indonesia.com) atau FlyGaruda App)

Periode : hingga 18 Agustus 2024.

Jenis Kartu : Seluruh Kartu Debit BNI Platinum & Debit Emerald BNI.

Diskon Rp790.000 Minimum transaksi Rp7.000.000 (kuota 10/day) untuk Debit Platinum.

Diskon Rp790.000 Minimum transaksi Rp7.000.000 (kuota 2/day) untuk Debit Emerald BNI.

Berlaku untuk pembelian tiket rute domestik dan internasional Garuda Indonesia.

Berlaku untuk 1x transaksi per kartu per tier per hari.

Program ini berlaku tanggal 12 – 18 Agustus 2024.

Program ini berlaku untuk periode keberangkatan hingga 30 November 2024.

Kode promo yang berlaku selama program: MERDEKA

Citilink (website & Apps Betterfly Citilink)

Periode : hingga 18 Agustus 2024

Jenis Kartu : Seluruh Kartu Debit Gold, Platinum & Cobrand BNI Citilink

Diskon Rp179.000 minimum transaksi Rp2.000.000 dengan menggunakan kartu Debit BNI Gold & Platinum, Kuota 10 Per hari.

Diskon Rp379.000 minimum transaksi Rp2.000.000 dengan menggunakan kartu Debit Co Brand BNI Citilink, Kuota 5 Per hari.

Transaksi berlaku di Web & Apps Citilink Indonesia.

1 kartu hanya berhak mendapatan reward 1x per periode program.

Diskon tidak berlaku kelipatan.

Mister Aladin

Periode : 17 – 19 Agustus 2024

Jenis Kartu : Seluruh Kartu Debit BNI Gold & Platinum

Diskon Rp170.000 minimum transaksi Rp2.000.000 untuk semua transaksi di mister aladin (Hotel, Flight Dom&Intl, Tour) Kuota 20/day.

Berlaku pada tanggal 17 – 19 Agustus 2024.

Berlaku untuk Kartu Debit BNI Gold & Platinum.

Transaksi melalui aplikasi Mister Aladin.

Groceries

Alfamidi

Periode : 17 Agustus 2024.

Jenis Kartu : Kartu Debit BNI Gold, Platinum, dan Emerald kecuali Kartu Silver, GPN, dan Debit BNI Syariah.

Dapatkan Teh Pucuk Harum 1L seharga Rp79 dengan minimal transaksi senilai Rp150.000.

Promo tidak berlaku kelipatan, pemisahan, dan penggabungan struk.

Promo tidak berlaku untuk pembelian dalam jumlah besar/trader.

Promo tidak dapat digabung dengan promo lainnya.

GS The Fresh Supermarket

Periode : 9 - 22 Agustus 2024.

Jenis Kartu : Kartu Debit BNI Gold, Platinum, dan Emerald kecuali Kartu Silver, GPN, dan Debit BNI Syariah.

Diskon 17% pada 4 produk pilihan untuk pengguna Kartu Debit BNI.

Diskon 17% berlaku dengan minimal pembelanjaan sebesar Rp500.000.

Maksimal 4 item mendapatkan harga diskon 17% dalam 1 kali transaksi.

Promo berlaku setiap hari selama periode program.

Promo berlaku 1 kali benefit per kartu per hari.

Promo tidak berlaku kelipatan, penggabungan struk, atau pisah struk.

Promo tidak bisa digabungkan dengan promo lain.

LOTTEMart

Periode : 17 Agustus 2024.

Jenis Kartu : Kartu Debit BNI Gold, Platinum, dan Emerald kecuali Kartu Silver, GPN, dan Debit BNI Syariah.

Diskon Rp79.000 dengan minimum transaksi Rp790.000 per Struk.

Mendaftarkan Kartu Debit BNI di Customer Information Service (CIS) untuk mendapatkan Kupon Promo.

Berlaku untuk 300 transaksi pertama

Berlaku di semua store LOTTE Mart.

Customer hanya berhak mengikuti promo 1x (kali) Program HUT RI selama persediaan kuota masih ada.

Tidak berlaku kelipatan dan penggabungan struk.

Hypermart

Periode : 17 Agustus 2024.

Jenis Kartu : Kartu Debit BNI Gold, Platinum, dan Emerald kecuali Kartu Silver, GPN, dan Debit BNI Syariah.

Potongan Harga Rp79.000 dengan minimum transaksi Rp790.000.

1 customer hanya berhak mendapatkan benefit diskon sebanyak 1x/per kartu per hari.

Tidak berlaku kelipatan, split transaksi dan penggabungan struk transaksi.

Berlaku di seluruh outlet Hypermart, Foodmart, Primo dan HyFresh

Customer hanya berhak mengikuti promo 1x (kali) Program HUT RI selama persediaan kuota masih ada.

Tidak berlaku kelipatan dan penggabungan struk.

Department Stores

Ramayana

Periode : 15 s.d 18 Agustus 2024

Jenis Kartu : Kartu Debit BNI Gold, Platinum dan Emerald kecuali Silver, GPN, Taplus Muda dan Debit BNI Syariah.

Setiap transaksi menggunakan Kartu Debit BNI minimal sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) akan mendapatkan voucher belanja senilai Rp45.000,- (empat puluh lima ribu Rupiah), pada tanggal 15, 16, dan 18 Agustus 2024.

Setiap transaksi menggunakan Kartu Debit BNI minimal sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) akan mendapatkan voucher belanja senilai Rp79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu Rupiah), pada tanggal 17 Agustus 2024.

Program berlaku untuk transaksi pembelian fashion jeans, chinos dan sepatu sport.

Program belaku untuk 1 kali transaksi/kartu/hari.

Program tidak berlaku untuk kelipatan, split transaksi dan penggabungan struk.

Program berlaku untuk semua jenis Kartu Debit BNI Gold, Platinum, dan Emerald

E-Commerce

MAPCLUB

Periode : 12 - 18 Agustus 2024.

Jenis Kartu : Kartu Debit BNI Gold, Silver, GPN Chip, Platinum, Platinum Co brand.

Potongan langsung Rp179.000 dengan minimal transaksi Rp1.100.000.

Nominal diskon akan langsung mengurangi total transaksi yang dilakukan customer setelah menginput nomor Kartu Debit BNI dan menginput Kode Promo.

Promo berlaku untuk 10 orang pertama selama periode program.

Promo hanya berlaku untuk 1 cardholder/ transaksi/ hari selama periode program.

Berlaku dengan kode promo: HUTRIBNIDB24

Shopee

Periode : 09 – 17 Agustus 2024.

Jenis Kartu : Seluruh Jenis kartu Debit BNI berlogo Mastercard.

Diskon 7% hingga Rp170.000 minimum transaksi Rp1.700.000.

Promo berlaku dengan memasukkan kode promo BNIDB17

Promo berlaku untuk 30 transaksi pertama per hari menggunakan Kartu Debit BNI

Berlaku untuk 1 user/kartu/hari.

Hanya berlaku untuk transaksi di Star Seller, Star Seller+ dan Shopee Mall.

link : shopee.co.id/bni

Lazada

Periode : 13 – 17 Agustus 2024.

Jenis Kartu : Seluruh Jenis kartu Debit BNI berlogo Mastercard.

Diskon Rp79.000 dengan minimum transaksi Rp1.000.000.

Promo berlaku untuk 60 transaksi selama periode program (5 hari).

Nominal diskon akan langsung mengurangi total transaksi yang dilakukan customer dengan mekanisme collectible voucher pada landing page promo BNI di Lazada.

Promo hanya berlaku untuk transaksi melalui website dan aplikasi Lazada.

Promo berlaku khusus transaksi menggunakan metode pembayaran 3Dsecure Kartu Debit BNI (Mastercard)

Program tidak berlaku untuk reseller dan pembelian corporate serta hanya berlaku untuk 1 (satu) kali transaksi per 1 customer/user id/ hari.

Tata Cara Mendapatkan Kode Voucher

Masuk ke Aplikasi Lazada.

Pilih Menu Voucher & Diskon yang ada pada halaman depan.

Klik tombol Promo Spesial (sisi kiri bawah).

Pada Menu Promo Pembayaran klik banner Promo Bank & Partner 2024.

Klik tombol Bank BNI dan kumpulkan kode vouchernya.