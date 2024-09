Ivan Sunandar Ditunjuk sebagai CEO Anyar Insurtech Fuse

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan Insurtech Fuse mengumumkan penunjukan Ivan Sunandar sebagai Chief Executive Officer (CEO) baru. Dia sebelumnya menjabat sebagai Chief Operation Officer (CFO) Fuse.

Di bawah kepemimpinannya, Ivan Sunandar mengaku akan melanjutkan untuk terus mengembangkan platform mobile inovatif, Fuse, yang merevolusi cara agen asuransi menjual produk asuransi serta cara e-commerce menyediakan asuransi mikro yang terjangkau.

“Saya merasa terhormat untuk mengambil peran yang lebih besar di momen penting bagi Fuse ini. Bersama dengan tim manajemen yang berdedikasi, kami akan terus menjalankan misi kami memanfaatkan teknologi mutakhir untuk mendemokratisasi akses asuransi bagi semua orang di Asia Tenggara,” ungkap Ivan dalam keterangan resminya pada Senin (23/9/2024).

Diketahui, Ivan Sunandar menggantikan Andy Yeung yang kini menjabat sebagai ketua dewan direksi untuk memimpin strategi dan arah bisnis perusahaan.

Andy mengungkap alasannya mundur dari manajemen operasional sehari-hari perusahaan karena masalah kesehatan. Dia pun yakin bahwa Ivan Sunandar mampu melanjutkan kepemimpinannya sebagai CEO yang baru.

“Sebagai partner dekat yang telah membangun Fuse bersama saya selama tujuh tahun terakhir, saya yakin Ivan akan memimpin Fuse untuk tumbuh lebih jauh dan merevolusi ekosistem asuransi di Asia Tenggara,” katanya.

Tidak hanya sampai disitu, Fuse juga menunjuk Vincent Chan sebagai non-executive director. Dia memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang private equity di Asia dan telah melakukan lebih dari 80 investasi di perusahaan pengembangan teknologi di Tiongkok, Taiwan, Korea, dan Asia Tenggara, dengan beberapa pencapaian exit yang signifikan.

Saat ini, Vincent juga menjabat sebagai Non-Executive Director of the Securities and Futures Commission of Hong Kong, dan Executive Director di HKVCPE Association (pernah menjabat sebagai ketua periode 2005-2006).

"Saya sangat antusias bergabung dengan Dewan Direksi Fuse karena perusahaan ini telah menunjukkan pertumbuhan luar biasa dengan memimpin transformasi ekosistem asuransi yang signifikan di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Fuse telah mencapai banyak inovasi, dan saya menantikan untuk menjadi bagian dari kesuksesan serta pengembangan lebih lanjut perusahaan ini,” kata Vincent.