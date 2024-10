BRImo FSTVL Hadir Lagi, Hadiah Melimpah untuk Pengguna Setia BRImo

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali menghadirkan BRImo FSTVL 2024 sebagai program eksklusif untuk seluruh nasabah Tabungan BRI pengguna Super Apps BRImo. Program ini bertujuan untuk memberikan apresiasi serta pengalaman kepada seluruh nasabah yang terus meningkatkan saldo serta memperbanyak transaksi menggunakan BRImo, Kartu Debit dan Kartu Kredit BRI.

Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto mengatakan bahwa BRImo FSTVL merupakan bagian dari langkah strategis BRI dalam mendukung transformasi digital di sektor perbankan. “BRI terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan layanan perbankan yang lebih inklusif, efisien, dan memberikan nilai tambah bagi nasabah,” ujarnya.

Melalui BRImo FSTVL, BRI ingin mengajak seluruh nasabah untuk merasakan pengalaman perbankan digital yang mudah, aman, dan penuh keuntungan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kepercayaan seluruh nasabah BRI terhadap layanan digital BRI, serta memberikan apresiasi dengan ratusan ribu hadiah menarik bagi nasabah setia BRI.

Adapun periode program dimulai dari 1 Oktober 2024 sampai 31 Maret 2025 dengan puncak kegiatan dari program yaitu undian berhadiah diselenggarakan pada April 2025. BRImo FSTVL tahun ini hadir dengan ratusan ribu hadiah mulai dari hadiah undian hingga hadiah langsung (direct gift).

BRImo FSTVL tahun ini hadir dengan ratusan ribu hadiah mulai dari hadiah undian hingga hadiah langsung (direct gift). Hadiah undian BRImo FSTVL terdiri dari 5 BMW 520i M Sport, 15 Unit Hyundai Tucson, 50 Unit Vespa Primavera, 75 Iphone 16 Pro Max serta 1.000 Tabungan Emas merupakah hadiah grand prize yg diperoleh melalui pengendapan dan peningkatan saldo di rekening tabungan BRI.

Selain itu untuk hadiah langsung (direct gift) diperoleh dengan menukarkan BRIpoin menjadi beragam voucher atau barang dari berbagai kategori mulai dari Food & Beverage, Games & Hobbies, Fashion, Groceries, Lifestyle, home appliance hingga gadget & electronic.

Perbesar

Untuk memenangkan hadiah undian BRImo FSTVL caranya sangat mudah, yakni dengan terus meningkatkan rata - rata saldo selama periode program minimal Rp10.000.000, maka nasabah akan otomatis mendapatkan satu kupon undian dari setiap kelipatan rata - rata saldo tersebut. Selain itu nasabah wajib memiliki akumulasi jumlah poin minimal 1.290 poin yang bersumber dari transaksi menggunakan BRImo, Kartu Debit dan Kartu Kredit.

Tak hanya ribuan hadiah undian, BRImo FSTVL tahun ini juga memberikan beragam hadiah langsung dengan total lebih dari 100.000 item yang dapat diikuti oleh seluruh nasabah pengguna BRImo setiap hari Jumat Pukul 09:00 WIB yang akan dimulai pada tanggal 11 Oktober 2024 dengan menukarkan poin yang dimiliki menjadi beragam voucer dan barang sesuai dengan jumlah poin yang dimiliki.

Spesial untuk nasabah baru pengguna BRImo (NEW CIF), selama periode program BRImo FSTVL akan mendapatkan welcoming poin sebesar 5.000 poin dan tambahan poin lainnya yang bersumber dari transaski bayar, pembelian, dan top up menggunakan BRImo akan mendapatkan poin transaksi 5x lipat sebesar 150 poin per transaksi serta transaksi lainnya seperti pembelian produk investasi berupa tabungan emas akan mendapatkan 1.500 poin, dan berbagai transaksi menarik lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program BRImo FSTVL periode 01 Oktober 2024 s.d 31 Maret 2025, nasabah dapat mengunjungi laman Instagram BRI @bankbri_id atau melalui website bri.co.id.