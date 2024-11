Dashboard Kopra by Mandiri: Kelola Bisnis Praktis dan Efisien

Kopra by Mandiri mendukung pengelolaan keuangan bisnis lebih efisien dengan dashboard kustom, workflow otomatis, dan insights AI untuk keputusan strategis

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Dunia bisnis yang semakin kompetitif menuntut para pebisnis untuk lebih cepat dan cermat dalam mengambil keputusan. Untuk bisa mengambil keputusan yang tepat dalam dinamika bisnis yang tinggi, akses cepat dan akurat ke berbagai informasi keuangan menjadi sangat esensial.

Bayangkan jika Anda serba tidak tahu mengenai berapa uang yang perusahaan Anda miliki sekarang, kapan harus bayar tagihan, berapa tagihan yang outstanding, berapa pemasukan yang bisa diterima bulan ini, dan informasi keuangan penting lainnya. Bagaimana Anda bisa menentukan keputusan bisnis yang tepat?

Oleh karena itu, Kopra by Mandiri hadir sebagai solusi keuangan digital di segmen korporasi dari Bank Mandiri, menjadi pilihan favorit para pebisnis di Indonesia. Kopra by Mandiri menghadirkan dashboard terintegrasi yang telah merevolusi pengelolaan keuangan tradisional. Mari kita gali berbagai keunggulan dari dashboard Kopra by Mandiri.

Kustomisasi Widgets Dashboard untuk Mendukung Produktivitas Optimal

Anda jenuh dengan dashboard monoton yang hanya menampilkan saldo dan histori transaksi? Di Kopra by Mandiri, dashboard tidak hanya menyajikan informasi dasar. Akan tetapi dapat pula disesuaikan dengan peran dan kebutuhan penggunanya — baik itu operator yang menangani transaksi harian, manajer yang melakukan otorisasi berbagai transaksi, maupun eksekutif yang membuat keputusan strategis.

Berbagai informasi transaksi tersedia dalam bentuk widget dan bisa diatur dengan mudah untuk tampil di layar sesuai dengan kebutuhan. Tampilan widget pun telah dirancang sesuai dengan kaidah user experience yang baik, menjadikannya jelas dan sangat informatif.

Tidak hanya itu, Anda juga dapat memantau saldo dari berbagai akun bank dalam satu dashboard. Tidak hanya mendapatkan kemudahan akses, tetapi juga visibilitas yang lebih baik terhadap kondisi keuangan Anda secara menyeluruh. Pengelolaan keuangan menjadi lebih optimal karena semua informasi finansial tersedia dalam satu tampilan.

Jadi, saatnya melangkah lebih maju dengan solusi dashboard yang lebih unggul. Kopra by Mandiri menghadirkan pendekatan baru untuk mendukung pengambilan keputusan strategis yang lebih efisien, sejalan dengan kebutuhan bisnis modern yang terus berkembang.

Workflow Management yang Praktis untuk Proses Operasional Keuangan yang Efisien

Jam kerja Anda habis untuk sekadar melaksanakan operasional keuangan yang rutin dan monoton? Tidak begitu di Kopra by Mandiri. Berbagai fitur yang dimiliki oleh Kopra by Mandiri, dapat mempercepat proses pengelolaan operasional keuangan di perusahaan.

Melalui fitur kustomisasi dashboard, operator dapat mengatur berbagai layanan transaksi yang rutin digunakan sehingga membuat operasional menjadi lebih efisien. Kopra by Mandiri juga bisa mengidentifikasi transaksi pembayaran yang rutin untuk secara otomatis muncul sebagai rekomendasi pembayaran. Bagi Manajer, otorisasi transaksi bisa dilakukan dengan segera karena transaksi yang tertunda akan langsung masuk ke dalam daftar pending task.

Operator maupun Manajer tidak perlu khawatir akan melewatkan jadwal berbagai transaksi pembayaran yang penting, karena Kopra by Mandiri menyediakan fitur reminder yang sudah diintegrasikan dengan calendar.

Terakhir, setiap catatan transaksi dapat dilihat dengan cepat dan mudah melalui menu transaction overview, memungkinkan Operator, Manajer, maupun Eksekutif perusahaan dapat segera mengidentifikasi apabila terdapat transaksi yang mencurigakan. Cepat dan cermat, itulah Kopra by Mandiri.

Strategic Insights yang Diperkuat dengan Teknologi AI

Kesulitan saat membuat proyeksi keuangan? Atau butuh inspirasi untuk terobosan bisnis selanjutnya? Nikmati fitur inovatif dari Kopra by Mandiri. Selain mempermudah pengelolaan transaksi harian, dashboard Kopra by Mandiri menyediakan berbagai strategic insight yang dapat mempermudah pengambilan keputusan bisnis. Dengan dukungan AI, Anda dapat memproyeksikan arus kas untuk pengelolaan likuiditas yang lebih baik di kemudian hari.

Selain itu, Anda juga akan memperoleh informasi foreign exchange rate ter-update, hingga berbagai indikator makroekonomi yang aktual di dashboard Kopra. Pengguna Kopra juga akan sangat dimanjakan dengan berbagai informasi yang dapat mempermudah pengambilan keputusan stratejik yang tepat.

Perencanaan keuangan pun dapat disusun lebih proaktif untuk memaksimalkan peluang pertumbuhan bisnis yang optimal. Jangan menunggu lebih lama lagi, gunakan Kopra by Mandiri untuk pengelolaan bisnis yang lebih efektif dan efisien.

Layanan Kopra by Mandiri bisa diakses oleh nasabah di https://koprabymandiri.com. Nasabah bisnis yang belum bergabung dengan Bank Mandiri bisa segera menghubungi relationship manager Bank Mandiri untuk segera menggunakan Kopra by Mandiri dengan tampilan dan pengalaman yang baru.