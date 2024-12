Sasar Segmen Ritel, Jasindo Rilis Asuransi Perjalanan jelang Libur Nataru

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA— PT Asuransi Jasa Indonesia (Asuransi Jasindo) memperkenalkan produk asuransi perjalanan yang menyasar segmen ritel jelang musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Jasindo Travel Insurance.

Langkah tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan perlindungan masyarakat yang akan bepergian selama periode liburan akhir tahun.

Direktur Utama Asuransi Jasindo Andy Samuel menyatakan bahwa meskipun perusahaan selama ini lebih fokus pada segmen korporasi, kehadiran produk asuransi perjalanan ini menjadi bukti komitmen Jasindo dalam memberikan perlindungan langsung kepada masyarakat, khususnya menjelang musim libur akhir tahun.

“Kalau kami kan asuransi kerugian biasanya main di korporasi, premi-premi besar. Kami inginnya ada di masyarakat yang berdampak melalui kerja sama dengan channel, kami lebih hadir di masyarakat. Itu sudah suatu poin plus,” kata Andy dalam Media Gathering Jasindo Asuransi Jasindo di Sentul, pada Jumat (13/12/2024).

Andy menegaskan meskipun Asuransi Jasindo selama ini dikenal untuk menangani risiko besar, perusahaan juga mampu menyediakan perlindungan untuk risiko yang lebih sederhana dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti asuransi perjalanan. Hal ini sejalan dengan konsep perusahaan untuk menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih luas.

Direktur Bisnis Strategis Asuransi Jasindo Syah Amondaris menambahkan produk asuransi perjalanan yang ditawarkan memiliki jaminan yang cukup luas, mulai dari perlindungan atas risiko selama perjalanan hingga perlindungan rumah tinggal dengan nilai pertanggungan hingga Rp100 juta untuk perjalanan domestik, sedangkan untuk perjalanan internasional Non-Schengen mencapai US$10.000 dan Schengen US$50.000 per orang.

Adapun pilihan premi mencakup domestik Rp5.000 per hari, internasional Non-Schengen Rp120.000 per hari, dan internasional Schengen Rp200.000 per hari.

“Bagi yang bepergian menggunakan pesawat melalui Bandara Soekarno-Hatta hanya cukup lakukan pemindaian QR Code di beberapa digital wall yang tersedia, ini merupakan kerja sama kami dengan InJourney,” tambah Syah Amondaris.

Selain itu, Asuransi Jasindo juga berkolaborasi dengan ekosistem Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya yakni

IndiHome yang merupakan bagian dari PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) dengan menghadirkan produk asuransi proteksi pelanggan IndiHomez.

Adapun pelanggan baru IndiHome bisa mendapatkan santunan apabila terjadi risiko kebakaran terhadap rumah tinggal, serta perlindungan personal lainnya bagi pemilik polis.

Preminya mencapai sebesar Rp15.000 per bulan, yang mana pelanggan mendapatkan gratis premi untuk tiga bulan pertama dengan manfaat perlindungan yang ditawarkan berupa santunan kebakaran rumah tinggal hingga Rp20 juta dan terdapat tambahan manfaat perlindungan personal bagi pemegang polis hingga Rp25 juta.