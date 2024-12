Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri dan BNI saat Rupiah Melemah Hari Ini, 13 Desember 2024

Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke Rp15.969 per dolar AS pada Jumat (13/12/2024). Cek kurs dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke posisi Rp15.969 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan akhir pekan ini, Jumat (13/12/2024).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka turun 0,16% atau 25 poin ke posisi Rp15.969 per dolar AS. Indeks dolar terlihat menguat 0,05% ke posisi 106,740.

Sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya mayoritas bergerak melemah terhadap dolar AS. Yen Jepang melemah 0,18%, dolar Singapura melemah sebesar 0,04%, baht Thailand melemah 0,34%, rupee India melemah 0,03%.

Ringgit Malaysia juga melemah 0,39%, peso Filipina melemah 0,18%, dolar Taiwan melemah sebesar 0,08%, yuan China melemah 0,11%, won Korea melemah 0,28%, dan dolar Hong Kong melemah 0,02%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memprediksi mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif dan ditutup menguat pada rentang Rp15.880—Rp15.960.

Ibrahim mengatakan bahwa sentimen datang dari para pedagang yang saat ini lebih menyukai dolar AS di tengah meningkatnya keraguan atas prospek jangka panjang inflasi dan suku bunga.

Dia mengatakan bahwa data inflasi indeks harga konsumen membuat para pedagang meningkatkan taruhan bahwa bank sentral AS The Fed akan memangkas suku bunga pada pekan depan. Pasar memperkirakan peluang 98% untuk pemangkasan 25 basis poin, menurut CME Fedwatch.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.16 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.980 dan harga jual sebesar Rp16.000 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.795 dan Rp16.095 per pukul 08.04 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.06 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp15.795 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.095 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 10.17 WIB masing-masing sebesar Rp15.975 dan Rp15.995 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp15.885 dan Rp16.085 sampai dengan waktu yang sama.