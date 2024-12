Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri dan BNI saat Rupiah Melemah Hari Ini, 12 Desember 2024

Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke posisi Rp15.938 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Kamis (12/12/2024).

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke posisi Rp15.938 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Kamis (12/12/2024).

Dilansir Bloomberg, rupiah dibuka turun 0,12% atau 19 poin ke posisi Rp15.938 per dolar AS. Indeks dolar menguat 0,26% ke posisi 106,360.

Sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya bergerak variatif terhadap dolar AS. Yen Jepang menguat 0,29%, dolar Singapura menguat sebesar 0,15%, ringgit Malaysia menguat 0,06%, dolar Taiwan menguat sebesar 0,14% dan rupee India menguat 0,01%.

Mata uang yang melemah di antaranya peso Filipina sebesar 0,07%, dolar Hong Kong melemah 0,02%, baht Thailand melemah 0,14%, won Korea melemah 0,17%. Yuan China stagnan 0,00%,

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memprediksi rupiah akan bergerak fluktuatif dan kembali ditutup melemah pada rentang Rp15.910—Rp15.970.

Menurutnya, nilai tukar terdampak pelbagai sentimen geopolitik di Timur Tengah hingga memanasnya situasi Asia Timur, seperti Laut China Selatan hingga Korea Selatan.

Selain itu, investor disebutnya juga tengah bersikap hati-hati dengan data indeks harga konsumen AS yang akan dirilis. Data itu kemungkinan akan menjadi faktor yang berpengaruh atas rencana bank sentral AS Federal Reserve terkait suku bunga.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.03 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.940 dan harga jual sebesar Rp15.960 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.785 dan Rp16.085 per pukul 08.07 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.08 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp15.785 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.085 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 09.53 WIB masing-masing sebesar Rp15.930 dan Rp15.955 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp15.840 dan Rp16.040 sampai dengan waktu yang sama.