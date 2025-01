Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri dan BNI Hari Ini (16/1) Setelah Bank Indonesia Turunkan BI Rate

Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke level Rp16.325 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Kamis (16/1/2025).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka melemah 0,34% atau 55,5 poin ke level Rp16.325. Indeks dolar AS melemah 0,07% ke level 109.

Beberapa mata uang kawasan Asia Pasifik dibuka menguat. Yen Jepang naik 0,58%, dolar Hong Kong naik 0,01%, dolar Singapura naik 0,05%, won Korea Selatan naik 0,37%, dan yuan China menguat 0,01%.

Mata uang lainnya yang juga dibuka menguat adalah peso Filipina (naik 0,21%), ringgit Malaysia (naik 0,14%), dan baht Thailand (naik 0,25%).

Dolar AS tertekan pada Rabu (15/1/2025) setelah data inflasi AS yang lebih rendah dari perkiraan mengurangi kekhawatiran atas inflasi dan memperbesar peluang bank sentral AS, Federal Reserve, memangkas suku bunga hingga dua kali tahun ini.

Dilansir Reuters, analis senior FX Street, Joseph Trevisani, menyebut bahwa The Fed kemungkinan akan sangat berhati-hati untuk memulai pemangkasan suku bunga sebelum benar-benar yakin bahwa inflasi sedang bergerak turun.

Dengan kembalinya Presiden terpilih Donald Trump ke Gedung Putih pekan depan, sejumlah analis memprediksi kebijakan yang diusungnya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus memicu tekanan inflasi.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.49 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.360 dan harga jual sebesar Rp16.385 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.232,50 dan Rp16.532,50 per pukul 09.18 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 09.21 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.232,50 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.532,50 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 10.04 WIB masing-masing sebesar Rp16.360 dan Rp16.388 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.270 dan Rp16.470 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate per pukul 09.28 WIB masing-masing sebesar Rp16.350 dan Rp16.380.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.050 dan harga jual senilai Rp16.400. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir Rabu pukul 10.19 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir Rabu pukul 09.11 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.050 dan Rp16.400.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.358 dan harga jual sebesar Rp16.378 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada pukul 10.05 WIB, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.270 dan jual sebesar Rp16.490. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 10.05 WIB.