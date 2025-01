Wirausaha Muda Mandiri 2024: Menuju Top 4 dan Best of The Best

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan minat wirausaha dan mendorong pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia melalui Wirausaha Muda Mandiri (WMM) 2024. Sejak digelar pada kuartal IV 2024, ajang kompetisi dan pembekalan wirausaha terbesar di Indonesia ini kembali mencetak kampiun baru dari berbagai bidang usaha.

Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menyampaikan rasa bangganya terhadap penyelenggaraan kompetisi ini. Menurutnya, WMM menjadi salah satu program unggulan Bank Mandiri dalam menumbuhkan ekosistem kewirausahaan di Indonesia. “Melalui program ini, kami terus berkomitmen mendukung pengembangan bisnis kreatif dan inovasi oleh generasi muda,” ujar Darmawan dalam sambutannya di Jakarta (17/11).

Kompetisi WMM 2024 berlangsung selama enam hari penuh, dari tanggal 12 hingga 17 Januari 2025, di Jakarta. Seluruh finalis WMM 2024 yang terpilih dari seluruh Indonesia mengikuti berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari Welcoming Dinner hingga Bootcamp yang diadakan di Nawasena Mandiri University pada 13-14 Januari 2025. Selama Bootcamp, peserta mendapatkan pembekalan dari para ahli industri dan mentor ternama, seperti founder startup sukses serta analis investasi.

Selain itu, pada 15 Januari 2025, para finalis WMM 2024 mendapat kesempatan istimewa untuk memperdalam wawasan bisnis dengan mengunjungi kantor pusat dua perusahaan ternama, Buttonscarves dan Paxel. Di Buttonscarves, diskusi difokuskan pada strategi mengelola peluang dan menciptakan bisnis yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Sementara itu, di Paxel, para finalis mendapatkan wawasan tentang membangun karakter pemimpin yang inspiratif, yang menjadi salah satu kunci kesuksesan dalam memimpin usaha.

Tidak hanya itu, program WMM juga menghadirkan sesi business matchmaking bertajuk speed dating yang dirancang untuk membuka akses ke jaringan investasi. Sebanyak lebih dari 15 investor potensial hadir untuk mendengarkan presentasi bisnis para finalis, dengan setiap finalis diberi waktu 15 menit untuk memaparkan visi, misi, dan potensi usaha mereka. Sesi ini diharapkan mampu mempertemukan ide-ide segar dari wirausaha muda dengan dukungan finansial yang dapat mendorong pertumbuhan bisnis mereka secara berkelanjutan.

Spesial dalam acara puncak di 17 Januari 2025, para finalis akan mempresentasikan bisnis mereka di depan dewan juri dalam sesi penjurian intensif. Juri-juri kompetisi terdiri dari berbagai tokoh penting, antara lain Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, General Manager of Exsport Angel Lukito, Executive Director of Vertex Ventures Joshua Agusta, dan Brand Owner Sada Hybrid Beauty Cathy Sharon.

Adapun, kompetisi WMM 2024 yang kini memasuki tahun ke-17 terbagi ke dalam empat kategori utama, yakni Beauty & Wellness, Fashion, Food & Beverages, dan Tech & Tech-Enabled Startups. Melalui proses penjurian yang ketat, WMM 2024 berhasil mengumumkan empat pemenang terbaik masing-masing kategori.

Kategori Beauty and Wellness: Alt Perfumery

Alt Perfumery adalah representasi dari visi besar Edwin Surya Yahya dalam membangun brand produk parfum lokal yang mampu bersaing di kancah internasional. Dengan fokus pada inovasi dan kualitas, Alt Perfumery menghadirkan rangkaian produk parfum yang tidak hanya mencerminkan keindahan dan keunikan Indonesia tetapi juga memenuhi standar global. Merek ini menjadi pelopor dalam memperkenalkan parfum lokal berkualitas tinggi sebagai simbol kebanggaan nasional yang siap meraih pangsa pasar mancanegara.

Kategori Fashion: Nutana

NUTANA, di bawah kepemimpinan Nafisah Ratanti Wulandari, membawa konsep "Effortless Jewelry" yang revolusioner ke dunia perhiasan. Dengan memanfaatkan berlian buatan laboratorium yang etis dan ramah lingkungan, NUTANA menciptakan perhiasan yang terjangkau, nyaman dipakai sehari-hari, dan memiliki daya tahan tinggi. Melalui gerakan #DiamondsForEveryone, NUTANA tak hanya mengubah cara pandang terhadap perhiasan berlian, tetapi juga mendukung keberlanjutan dan inklusivitas dalam industri perhiasan modern.

Kategori Food and Beverages: Alamme

Alamme, yang dipimpin oleh Danang Satria Mustari Nugroho, adalah inovasi dalam industri makanan dan minuman sehat Indonesia. Berkomitmen untuk menyediakan produk yang alami, sehat, dan terjangkau, Alamme menghadirkan rangkaian produk seperti Black Garlic, Black Garlic Honey, hingga Nutri Glaze yang tidak hanya lezat tetapi juga kaya manfaat kesehatan. Dengan mendukung para petani dan peternak lokal, Alamme berhasil menciptakan ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan, menjadikannya sebagai pionir dalam membawa produk-produk kesehatan inovatif ke seluruh penjuru negeri.

Kategori Tech: AGAVI

AGAVI, di bawah kepemimpinan Sari Nurmayani, merupakan solusi terdepan dalam pengolahan hasil pertanian dan pangan di Indonesia. Dengan tiga unit bisnisnya mencakup AGAVI Innovation, AGAVI Institute, dan AGAVI Lab, perusahaan ini menawarkan layanan komprehensif, mulai dari inovasi produk, pelatihan personel, hingga pengujian laboratorium yang berstandar internasional. AGAVI tak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, tetapi juga mendukung sistem wirausaha pangan yang unggul dan berdaya saing tinggi, menjadikan sektor pertanian Indonesia siap bersaing di pasar global.

Adapun, dari deretan Top 4 pemenang kategori di WMM 2024, Alamme berhasil melangkah lebih jauh dengan menyabet gelar Best of The Best. Berdasarkan penilaian Dewan Juri, Alamme memiliki daya saing, dan potensi bisnis yang luar biasa, baik di tingkat nasional maupun global. Dengan filosofi "semua dari alam," Alamme mampu menjangkau pasar yang lebih luas dengan produk-produk alami, sehat, dan terjangkau. Keberhasilan ini menempatkan Alamme sebagai inspirasi utama bagi pelaku usaha lainnya, sekaligus mengukuhkan peran WMM sebagai platform penting dalam mencetak wirausaha muda yang inovatif, tangguh, dan berdampak nyata.

“Kami sangat bersyukur atas penghargaan ini, yang merupakan bentuk pengakuan atas kerja keras tim kami dan kepercayaan masyarakat terhadap produk Alamme. Gelar Best of The Best ini memotivasi kami untuk terus berinovasi, mendukung komunitas lokal, dan memperluas dampak positif yang dapat kami ciptakan, tidak hanya untuk konsumen, tetapi juga untuk ekosistem yang lebih luas,” ujar CEO Alamme, Danang Satria Mustari Nugroho.

Masing-masing pemenang kategori menerima capital reward sebesar Rp 200 juta, sementara peraih gelar Best of The Best diganjar reward tambahan senilai Rp 300 juta, sebagai bentuk apresiasi tertinggi atas inovasi, dampak sosial, dan potensi bisnis yang luar biasa. Tak hanya itu, para pemenang juga diberi akses prioritas ke pembiayaan dari Bank Mandiri serta peluang berharga untuk tampil dan terlibat dalam berbagai event prestisius, baik di tingkat nasional maupun internasional.

“Selain capital reward, para pemenang WMM juga mendapatkan dukungan komprehensif untuk pengembangan usaha mereka. Dukungan ini mencakup pendampingan untuk peningkatan skala bisnis dan penguatan ekosistem para wirausaha muda juga pemberian program mentoring eksklusif yang dirancang untuk memperkuat kemampuan bisnis mereka,” imbuh Darmawan.

Selain peserta, para juri juga mengungkapkan apresiasinya terhadap kualitas bisnis dan inovasi yang ditampilkan dalam kompetisi tahun ini. Alamanda Shantika mengaku kagum dengan tingkat kreativitas dan profesionalisme yang ditunjukkan oleh para finalis. “Para finalis menghadirkan solusi bisnis yang nyata dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Saya percaya mereka memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif di industri masing-masing,” tutur Alamanda.

Perluasan dan Dukungan Ekosistem Wirausaha

Lebih lanjut, melalui WMM, Bank Mandiri telah membuktikan komitmennya dalam memperluas dan mendukung ekosistem wirausaha. Selama lebih dari satu dekade, WMM tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah kolaborasi dan pengembangan usaha yang inklusif. Alumni WMM seperti Coffee Toffee, yang sukses mengembangkan jaringan kedai kopi modern dengan cita rasa lokal, serta Waste4Change, sebuah perusahaan pengelolaan limbah berbasis teknologi dan keberlanjutan, menjadi bukti nyata dampak positif dari dukungan Bank Mandiri terhadap UMKM.

Tak ketinggalan, Bell Living Lab juga berhasil mencuri perhatian dengan inovasi produk rumah tangga berbasis eco-living yang kini diminati pasar internasional dan ratusan alumni WMM lainnya.

Darmawan menjelaskan, melalui WMM, Bank Mandiri tidak hanya memberikan akses finansial, tetapi juga menghadirkan ekosistem pengembangan usaha yang holistik. WMM dirancang sebagai wadah pengembangan UKM yang mencakup berbagai aspek penting seperti mentoring eksklusif oleh pakar industri, pendampingan bisnis secara intensif, hingga program pelatihan yang fokus pada penguatan kemampuan manajerial, pemasaran digital, dan pengelolaan keuangan.

Tidak hanya itu, WMM juga membuka peluang kolaborasi strategis kepada ekosistem wholesale Bank Mandiri, dan mempertemukan para wirausaha muda dengan investor potensial serta mitra bisnis yang relevan.

“Lewat pendekatan ini, ratusan wirausaha yang tergabung dalam ekosistem WMM telah berhasil mengembangkan skala bisnisnya secara signifikan. Mereka tidak hanya mampu meningkatkan kapasitas operasional, tetapi juga memperluas jangkauan pasar hingga ke ranah internasional,” jelas Darmawan.

Lebih dari itu, bank berlogo pita emas ini menilai, dukungan tersebut menjadi kunci untuk memberdayakan para pelaku usaha menjadi motor penggerak utama perekonomian nasional. Optimisme ini sejalan juga selaras dengan poin ketiga Asta Cita Pemerintah yang menekankan pentingnya menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan memperkuat pengembangan infrastruktur.

Selain itu, program ini turut mendukung visi besar "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" dengan menyiapkan generasi muda yang mampu membawa perubahan positif bagi perekonomian nasional melalui inovasi dan kreativitas di berbagai sektor usaha.

Bank Mandiri optimistis, inovasi serta karya yang lahir dari peserta WMM tahun ini akan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terjun ke dunia wirausaha, sekaligus memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. “Kami percaya bahwa generasi muda adalah kunci utama dalam menciptakan masa depan ekonomi yang lebih baik. Oleh karena itu, kami akan terus hadir untuk mendukung ekosistem bisnis para pengusaha, dari seluruh sektor,” tutup Darmawan.