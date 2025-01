Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri dan BNI saat Rupiah Menguat Hari Ini, 23 Januari 2025

Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke level Rp16.265,5 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Kamis (23/1). Cek kurs di BNI, BCA, BRI, dan Bank Mandiri!

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke level Rp16.265 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Kamis (23/1/2025).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah menguat 0,15% atau 14 poin ke level Rp16.265 per dolar AS. Indeks dollar AS menguat 0,010% ke level 108,27.

Mata uang Asia lainnya dibuka melemah. Yen Jepang turun 0,01%, won Korea melemah 0,13%, peso Filipina turun 0,20%, yuan China dan ringgit Malaysia masing-masing melemah 0,02% dan 0,10%, Baht Thailand melemah 0,22%.

Di sisi lain, sejumlah mata uang turut menguat seperti dolar Hong Kong sebesar 0,01%, dolar Taiwan sebesar 0,04%, rupee India menguat sebesar 0,29%.

Sebelumnya, pengamat Forex Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa pasar kini tengah berhati-hati setelah Presiden AS Donald Trump menaikkan prospek peningkatan tarif perdagangan paling cepat Februari 2025.

Trump diketahui membuka kemungkinan mengenakan tarif sebesar 10% terhadap impor China karena alasan kekhawatiran atas aliran obat-obatan terlarang, serta mengancam tarif sebesar 25% pada Kanada dan Meksiko.

“Meskipun pasar awalnya melihat sedikit kelegaan dari Trump yang tidak mengenakan tarif apa pun pada hari pertama masa jabatannya, komentarnya pada hari Selasa membuat kekhawatiran akan perang dagang tetap ada,” tutur Ibrahim dalam keterangan tertulis, Rabu (22/1/2025).

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.47 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.283 dan harga jual sebesar Rp16.308 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.110 dan Rp16.410 per pukul 08.02 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.05 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.110 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.410 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 09.34 WIB masing-masing sebesar Rp16.273 dan Rp16.303 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.185 dan Rp16.385 sampai dengan waktu yang sama.