Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri dan BNI Hari Ini, 28 Februari 2025

Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke posisi Rp16.54 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan akhir pekan ini, Jumat (28/2/2025).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka melemah 89 poin atau 0,54% ke level Rp16.543 per dolar AS. Indeks dolar AS menguat sebesar 0,06% menuju posisi 107,31.

Mata uang lain di Asia dibuka bervariasi. Won Korea turun 0,75% bersama yuan China sebesar 0,04%. Peso Filipina melemah 0,16%, lalu yen Jepang dan rupee India menguat 0,35 dan 0,01%.

Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi menyatakan bahwa nilai pergerakan mata uang dipengaruhi oleh rilis data kepercayaan konsumen AS untuk Februari yang lebih lemah dari perkiraan. Hal ini memicu kekhawatiran terhadap perlambatan konsumsi swasta, yang merupakan pendorong utama ekonomi AS.

Konsumsi tersebut saat ini juga menghadapi tekanan dari tarif yang diterapkan Presiden AS Donald Trump, inflasi tinggi, serta kenaikan harga pangan.

Para trader menilai bahwa melemahnya ekonomi AS akan memberi bank sentral AS Federal Reserve (The Fed) lebih banyak alasan untuk memangkas suku bunga, yang berpotensi menjadi sentimen negatif bagi dolar AS. Imbal hasil Treasury juga mengalami penurunan akibat spekulasi ini.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.44 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.545 dan harga jual sebesar Rp16.565 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.385 dan Rp16.685 per pukul 08.03 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.11 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.385 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.685 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 09.36 WIB masing-masing sebesar Rp16.555 dan Rp16.583 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.475 dan Rp16.675 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate per pukul 09.00 WIB masing-masing sebesar Rp16.515 dan Rp16.540.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.150 dan harga jual senilai Rp16.500. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir Kamis pukul 09.18 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir Kamis pukul 09.14 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.150 dan Rp16.500.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.556 dan harga jual sebesar Rp16.576 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.450 dan jual sebesar Rp16.680. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 09.35 WIB.