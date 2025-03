BCA (BBCA) Siap Tebar THR Dividen Rp36,98 Triliun, Simak Jadwal Pembagiannya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) telah memutuskan pembagian dividen pada RUPST Tahun Buku 2024 yang diselenggarakan pada Rabu (12/3/2025). Berikut jadwal pembayaran THR dividen BCA.

Dalam RUPST BCA diputuskan pembagian dividen tunai senilai Rp300 per saham untuk tahun buku 2024. Jumlah itu mencakup dividen interim yang telah dibayarkan sebesar Rp50 per saham, sehingga sisa nilai dividen per saham yang akan ditebar BCA pada 2025 ini sebesar Rp250.

Jumlah saham BBCA yang tercatat di bursa sebanyak 123,28 miliar saham, sehingga total dividen yang diberikan mencapai Rp36,98 triliun.

“Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 24 Maret 2025 pukul 16.00 WIB [record date],” demikian keterangan manajemen BCA, Jumat (14/3/2025).

Adapun, realisasi dividen tunai sebesar Rp300 per saham itu meningkat 11,1% dibandingkan dividen tunai tahun buku 2023 yang sebesar Rp270 per saham.

Bank milik Grup Djarum ini melaporkan laba bersih sepanjang 2024 senilai Rp54,8 triliun. Dengan demikian, jumlah itu mengindikasikan dividend payout ratio sebesar 67,4% untuk tahun buku 2024.

Berikut jadwal pembagian dividen tunai BBCA tahun buku 2024:

Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividend)

• Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 20 Maret 2025

• Pasar Tunai: 24 Maret 2025

Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividend)

• Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 21 Maret 2025

• Pasar Tunai : 25 Maret 2025

Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (Record Date): 24 Maret 2025

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2024: 11 April 2025.