Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri dan BNI Hari Ini, 18 Maret 2025

Berikut kurs dollar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Selasa 18 Maret 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke posisi Rp16.393 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Selasa (18/3/2025). Bagaimana dengan kurs dollar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI?

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka menguat 0,08% ke Rp16.393 per dolar AS. Indeks dolar AS menguat 0,12% ke 103,49.

Mata uang kawasan Asia Pasifik dibuka bervariasi. Yen Jepang melemah 0,15%, dolar Hong Kong stagnan, dolar Taiwan menguat 0,01%, won Korea Selatan melemah 0,06%, dan yuan China melemah 0,08%.

Kemudian dolar Singapura melemah 0,05%, peso Filipina menguat 0,02%, rupee India menguat 0,24%, ringgit Malaysia melemah 0,09%, dan baht Thailand menguat 0,10%.

Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi memaparkan sejumlah sentimen yang membayangi gerak rupiah dalam jangka pendek.

Dia menyoroti situasi geopolitik di Timur Tengah imbas serangan AS terhadap kelompok Houthi di Yaman. Pada saat bersamaan, perundingan gencatan senjata Rusia-Ukraina berpotensi terjadi seiring rencana pertemuan Presiden AS Donald Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Fokus pasar pada pekan ini juga disebutnya tertuju pada serangkaian pertemuan bank sentral berbagai pekan ini, terutama Federal Reserve (The Fed), Bank of Japan (BoJ), dan Bank of England (BoE).

Adapun, berikut kurs dollar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Selasa 18 Maret 2025:

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.48 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.400 dan harga jual sebesar Rp16.420 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.210 dan Rp16.510 per pukul 08.01 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.03 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.210 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.510 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 09.47 WIB masing-masing sebesar Rp16.401 dan Rp16.426 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.310 dan Rp16.510 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate per Senin pukul 09.08 WIB masing-masing sebesar Rp16.315 dan Rp16.345.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.125 dan harga jual senilai Rp16.475. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 09.52 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.50 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.125 dan Rp16.475.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 09.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.401 dan harga jual sebesar Rp16.421 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.305 dan jual sebesar Rp16.505. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 09.50 WIB.