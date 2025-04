Cara Kartu Kredit Nonbank Honest Card Tekan Kredit Macet

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA— PT Honest Financial Technologies atau Honest Card membagikan cara menekan kredit macet di segmen kartu kredit nonbank. Perusahaan mengedepankan strategi manajemen risiko yang ketat untuk menjaga kualitas kredit tetap sehat.

Head of Operations PT Honest Financial Technologies, Panji Puntadewa, mengatakan bahwa perusahaan memiliki pendekatan komprehensif dalam menjaga kualitas kredit, mulai dari model penilaian hingga insentif bagi pengguna yang disiplin dalam pembayaran.

“Kami menjaga kualitas kredit dengan memastikan pemberian kredit sesuai dengan kesanggupannya pengguna, lewat model penilaian yang terus disempurnakan,” kata Panji kepada Bisnis pada Kamis (3/4/2025).

Panji mengatakan pihaknya juga aktif mengedukasi pentingnya pembayaran sehat serta memberikan insentif, seperti pengembalian biaya admin bagi pengguna yang membayar lunas dan tepat waktu.

Menurutnya pendekatan ini membantu menjaga risiko tetap terkendali, sekaligus memastikan penggunaan yang sehat.

Panji menilai potensi pertumbuhan kartu kredit non-bank masih besar, khususnya di kalangan masyarakat yang belum terjangkau oleh perbankan konvensional.

Untuk itu, Honest Card berfokus pada kolaborasi dengan mitra strategis guna memperluas akses layanan dan memberikan nilai tambah bagi pengguna.

“Walaupun kami belum dapat membagikan proyeksi secara spesifik, kami melihat potensi pertumbuhan kartu kredit non-bank tetap besar, terutama di segmen yang belum terlayani optimal oleh lembaga keuangan tradisional. Untuk mendorong pertumbuhan ini, dibutuhkan ekosistem yang mendukung seperti kolaborasi dengan berbagai mitra strategis guna memperluas akses dan memperkaya nilai bagi pengguna,” tambahnya.

Meski belum mengungkapkan strategi pendanaan secara rinci, Honest Card juga menegaskan bahwa keseimbangan antara pertumbuhan dan manajemen risiko menjadi prioritas utama dalam menjaga keberlanjutan bisnisnya.

“Secara umum, kami selalu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan manajemen risiko, termasuk dalam pendekatan kami terhadap pendanaan, agar tetap berkelanjutan di berbagai kondisi pasar,” kata Panji.

Di tengah maraknya layanan Buy Now, Pay Later (BNPL), Honest Financial Technologies memilih untuk lebih fokus memperkuat fungsi kartu kredit non-bank mereka, Honest Card, sebagai alat pembayaran harian.

“Kami lebih fokus memperluas fungsi Honest Card sebagai alat pembayaran sehari-hari dengan adanya fitur-fitur baru, agar pengguna dapat bertransaksi dengan lebih mudah dan praktis dalam berbagai kebutuhan harian,” paparnya.

Sejak diluncurkan, Honest Card mencatat pertumbuhan signifikan. Hingga Januari 2025, jumlah penggunanya meningkat 2,3 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, sementara nilai transaksi melonjak 3,5 kali lipat.

Selain itu, kualitas pengguna juga menunjukkan tren positif, dengan satu dari empat pengguna membayar penuh dan tepat waktu. Program pengembalian biaya admin yang ditawarkan Honest Card pun telah mencapai total Rp9,2 miliar.