Bank Raya (AGRO) Bidik 2 Juta Nasabah Hingga Akhir 2025

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) kian gencar menjaring jumlah nasabah baru dimana ditargetkan bisa mencapai 2 juta nasabah di akhir 2025.

Direktur Bisnis Bank Raya Kicky Andrie Davetra mengatakan pihaknya optimistis bisa mencapai target tersebut. Pasalnya, Bank Raya menjadi sponsor utama di gelaran ulang tahun ke-50 Taman Mini Indonesia Indah (TMII) 2025 dimana menargetkan bisa mendapatkan 5.000 hingga 10.000 nasabah baru.

"Target nasabah tersebut maksimal hanya 5% dari target pengunjung, harapannya dari 10 hari acara bisa 200 ribu ya semoga sampai 10% pertumbuhan nasabahnya," ujarnya, Minggu (20/4/2025).

Hingga Maret 2025, jumlah nasabah Bank Raya mencapai 1,3 juta dan diyakini nasabah Bank Raya dapat meningkat sesuai dengan target yang ditetapkannya. Adapun pada Desember 2024, nasabah Bank Raya baru sekitar 1 juta nasabah.

Untuk menarik nasabah baru, Bank Raya juga menyuguhkan berbagai konten menarik yang dapat dinikmati pengunjung di sepanjang pelaksanaan Pesta Rakyat Nusantara yaitu hadiah menarik untuk setiap pembukaan rekening Bank Raya di booth Bank Raya.

Adapun program cashback untuk transaksi di berbagai tenant seperti UMKM di area bazaar dengan cashback 50% up to Rp15.000 di 30 tenan food and beverage (F&B) dan food truck. Lalu cashback 50% up to Rp20.000 untuk bertransaksi di wahana Kidzania Go.

Selain itu, ada cashback 50% up to Rp20.000 untuk transaksi di Perdana Ria dan cashback 20% untuk bertransaksi di HMS Perfume.

"Disamping itu, bagi pengunjung yang menabung Rp100.000 juga berkesempatan untuk mendapatkan best view/spot khusus di puncak acara Pesta Rakyat Nusantara," katanya.

Adapun pengguna Raya App tercatat sekitar 1 juta nasabah hingga Desember 2024, jumlah tersebut naik 21% secara tahunan (Year-on-Year/YoY). Penggunaan transaksi Raya App meningkat menjadi lebih dari 4 juta transaksi dengan kenaikan sebesar 127% YoY.