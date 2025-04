Rupiah Melemah, Cek Kurs di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Siang Ini 28 April 2025

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka bergerak ke level Rp16.857 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Senin (28/4/2025). Lalu, bagaimana kurs dollar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini?

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah bergerak melemah ke 0,17% atau 28 poin ke level Rp16.857 pada pukul 12.30 WIB. Lalu indeks dolar AS turut terpantau mengalami penguatan tipis 0,03% ke level 99,5.

Sementara itu, mata uang lain di Asia mayoritas juga melemah. Yen Jepang mencatat pelemahan sebesar 0,06% bersama yuan China 0,15%. Sementara itu, rupee India dan ringgit Malaysia juga melemah masing-masing 0,21% dan 0,08%.

Pengamat mata uang, Ibrahim Assuaibi, memperkirakan bahwa hari ini rupiah akan bergerak fluktuatif tetapi ditutup menguat di kisaran Rp16.780 hingga Rp16.830.

Menurutnya, sentimen yang mempengaruhi pergerakan rupiah pekan ini adalah sinyal pemangkasan suku bunga oleh Bank Indonesia (BI), dengan mempertimbangkan stabilitas nilai tukar rupiah, prospek inflasi, dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan.

Saat ini, BI terus memperkuat strategi stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental, terutama melalui intervensi transaksi non-deliverable forward (NDF) di pasar luar negeri serta transaksi spot dan domestik NDF di pasar dalam negeri.

Berikut kurs dollar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Senin 28 April 2025:

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 12.31 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.850 dan harga jual sebesar Rp16.870 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.690 dan Rp16.990 per pukul 08.02 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.05 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.690 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.990 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 12.08 WIB masing-masing sebesar Rp16.850 dan Rp16.874 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.760 dan Rp16.960 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS pukul 09.09 untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.825 dan Rp16.855.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.575 dan harga jual senilai Rp16.925. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 10.09 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 08.59 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.575 dan Rp16.925.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 12.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.853 dan harga jual sebesar Rp16.873 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.750 dan jual sebesar Rp16.990. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 12.35 WIB.