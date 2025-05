Rupiah Makin Menguat, Cek Kurs Dolar AS di Bank Mandiri, BCA, BNI, dan BRI, 15 Mei 2025

Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke posisi Rp16.535 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (15/5). Cek kurs di Bank Mandiri, BCA, BNI, dan BRI!

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke posisi Rp16.535 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Kamis (15/5/2025).

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka menguat 0,16% atau 26 poin ke level Rp16.535 pada pukul 10.30 WIB. Indeks dolar AS turun hingga 0,23% ke level 100,80.

Sementara itu, mata uang lain di kawasan Asia dibuka bervariasi. Yen Jepang menguat 0,28%, dolar Hong Kong turun 0,02%, dolar Singapura naik 0,20%, dolar Taiwan menguat 0,26%, dan won Korea Selatan turun 0,04%. Lalu peso Filipina menguat 0,13%, rupee India menguat 0,08%, yuan China melemah 0,11%, ringgit Malaysia melemah 0,12%, dan baht Thailand menguat 0,04% terhadap dolar AS.

Melansir Reuters, saham global menguat dan indeks-indeks utama Wall Street mengalami pergerakan campuran pada hari Rabu (14/5/2025), seiring meredanya ketegangan dagang antara dua ekonomi terbesar di dunia. Sementara itu, dolar AS stabil setelah mengalami pelemahan sebelumnya.

Harga emas anjlok ke level terendah dalam lebih dari satu bulan karena gencatan dagang AS-China mengurangi daya tarik emas sebagai aset lindung nilai.

Seiring meredanya perselisihan tarif antara China dan Amerika Serikat, serta menurunnya kemungkinan terjadinya perang dagang global, para investor mendorong penguatan saham-saham global. Meskipun demikian, saham Eropa sempat tertahan pada hari Rabu.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.46 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.530 dan harga jual sebesar Rp16.550 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.415 dan Rp16.715 per pukul 09.05 WIB. Berdasarkan Bank Notes pada pukul 09.29 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.415 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.715 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 10.36 WIB masing-masing sebesar Rp16.524 dan Rp16.549 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.435 dan Rp16.635 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS pukul 08.54 untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.530 dan Rp16.560.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.300 dan harga jual senilai Rp16.650. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir Selasa pukul 9.56 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.52 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.300 dan Rp16.650.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.526 dan harga jual sebesar Rp16.546 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.405 dan jual sebesar Rp16.705. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 10.50 WIB.