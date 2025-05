Nilai Tukar Rupiah Menguat ke Rp16.416 Hari Ini (20/5), Intip Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri & BNI

Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke posisi Rp16.416 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Selasa (20/5/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke posisi Rp16.416 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Selasa (20/5/2025). Mengutip Bloomberg, indeks dolar AS melemah 0,02% ke 100,40.

Mata uang lain di kawasan Asia dibuka bervariasi. Yen Jepang dibuka melemah 0,04%, lalu dolar Hong Kong melemah 0,02%, dolar Singapura turun 0,02%, dolar Taiwan melemah 0,04%, dan won Korea melemah 0,21%.

Kemudian peso Filipina menguat 0,02%, rupee India menguat 0,14%, yuan China melemah 0,12%, ringgit Malaysia menguat 0,07%, dan baht Thailand melemah 0,12%.

Melansir Reuters, dolar AS bergerak mendatar pada hari Selasa setelah melemah selama satu minggu, tertekan oleh sikap hati-hati The Fed terhadap kondisi ekonomi, dan para legislator AS yang semakin dekat untuk mengesahkan rancangan undang-undang yang diperkirakan akan memperlebar defisit fiskal negara tersebut.

Dolar AS dijual secara luas pada hari Senin menyusul penurunan peringkat mengejutkan atas peringkat utang pemerintah AS oleh Moody’s pekan lalu karena kekhawatiran terhadap defisit.

Saat ini, perhatian tertuju pada pemungutan suara penting di Washington terkait rencana pemotongan pajak besar-besaran oleh Presiden AS Donald Trump.

Dengan pergerakan ini, berapakah kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri hingga BNI hari ini (20/5/2025)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.01 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.400 dan harga jual sebesar Rp16.420 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.275 dan Rp16.575 per pukul 08.03 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.05 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.275 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.575 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 09.38 WIB masing-masing sebesar Rp16.383 dan Rp16.409 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.305 dan Rp16.505 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS pukul 08.51 untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.410 dan Rp16.440.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.175 dan harga jual senilai Rp16.525. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 09.31 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.36 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.175 dan Rp16.525.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 09.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.393 dan harga jual sebesar Rp16.413 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.265 dan jual sebesar Rp16.565. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 09.50.