Bunga Deposito Terbaru BCA, Mandiri, BRI, dan BNI Juli 2025, Ada Update usai BI Rate Turun

Bisnis.com, JAKARTA - Perbankan terpantau mulai melakukan penyesuaian suku bunga deposito pada Juli 2025. Simak suku bunga deposito terbaru dari BCA, Bank Mandiri, BRI, dan BNI untuk Juli 2025.

Bank Indonesia (BI) sebelumnya menyampaikan bahwa suku bunga deposito bank masih mengalami peningkatan, khususnya untuk tenor 1 bulan, yaitu 4,81% pada Mei 2025 menjadi 4,85% pada Juni 2025.

Bank Sentral sendiri telah memangkas suku bunga pada Mei 2025 dan Juli 2025, sehingga BI Rate saat ini berada pada level 5,25%. Sejumlah bank terpantau melakukan penyesuaian suku bunga deposito, terutama untuk simpanan dalam mata uang rupiah, seperti BCA yang penyesuaian bunga terbaru mulai efektif hari ini, Senin (21/7/2025).

Berikut informasi selengkapnya untuk bunga deposito BCA, Mandiri, BRI, dan BNI terbaru Juli 2025:

BCA

BCA kembali melakukan penyesuaian suku bunga deposito rupiah yang mulai berlaku efektif pada hari ini, Senin (21/7/2025). Bank swasta terbesar di Indonesia ini menurunkan bunga deposito sebesar 25 bps untuk simpanan di bawah Rp2 miliar dengan tenor 1 bulan dan 3 bulan.

Untuk rate terbaru, simpanan tersebut mendapatkan bunga 2,75% per tahun dari sebelumnya 3% per tahun. Namun, untuk tenor 6 bulan dan 12 bulan terdapat kenaikan sebesar 50 bps menjadi 2,75% dan 2,50% per tahun dari sebelumnya 2,25% dan 2,00% per tahun.

Berikut rinciannya suku bunga BCA terbaru Juli 2025:

Mata Uang Suku Bunga (% per tahun) / Jangka Waktu (bulan) 1 3 6 12 2,75 2,75 2,75 2,50 >Rp2 miliar - 3,15 3,00 2,75 2,50 >Rp5 miliar - 3,25 3,00 2,75 2,50 >Rp10 miliar - 3,25 3,00 2,75 2,50 >Rp25 miliar - 3,25 3,00 2,75 2,50 >Rp100 miliar 3,25 3,00 2,75 2,50 Berlaku efektif: 21 Juli 2025

Bank Mandiri

Berdasarkan situs resminya, suku bunga deposito rupiah Bank Mandiri berada pada kisaran 2,25% hingga 2,50% per tahun.

Deposito rupiah Bank Mandiri dapat dibuka dengan setoran minimal Rp10 juta jika pembukaan melalui kantor cabang dan Rp1 juta melalui Livin' by Mandiri. Tersedia berbagai pilihan jangka waktu yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, atau 24 bulan.

Berikut suku bunga deposito Bank Mandiri terbaru Juli 2025: