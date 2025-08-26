Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Dana Kelolaan Investasi Bank Mandiri Hampir Rp40 Triliun, Produk Ditambah

Bank Mandiri menambah produk investasi, mendekati dana kelolaan Rp40 triliun. Dua reksa dana baru diluncurkan bersama Manulife untuk diversifikasi aset.
Aziz Rahardyan
Aziz Rahardyan - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 08:42
Share
Karyawan melayani nasabah di kantor cabang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) di Jakarta, Selasa (22/7/2025). / Bisnis-Fanny Kusumawardhani
Karyawan melayani nasabah di kantor cabang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) di Jakarta, Selasa (22/7/2025). / Bisnis-Fanny Kusumawardhani
Ringkasan Berita
  • Bank Mandiri menambah variasi produk investasi dengan meluncurkan dua reksa dana baru, yaitu Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas Income 1 dan Manulife Obligasi Unggulan Kelas A, untuk meningkatkan dana kelolaan yang hampir mencapai Rp40 triliun.
  • Produk reksa dana baru ini menawarkan strategi investasi berbeda dengan fokus pada obligasi pemerintah dan korporasi, memberikan stabilitas dan potensi pertumbuhan aset serta income rutin bagi nasabah.
  • Kolaborasi antara Bank Mandiri dan PT Manulife Aset Manajemen Indonesia telah berlangsung lebih dari 20 tahun, menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat diakses melalui aplikasinya.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau BMRI terus menambah variasi produk investasi dalam ekosistemnya demi terus menjaga pertumbuhan dana kelolaan yang kini telah mendekati Rp40 triliun.

Senior Vice President Wealth Management, Bank Mandiri, Sista Pravesthi, mengatakan terus berupaya menambah variasi pilihan produk investasi yang sesuai dengan preferensi dan profil risiko nasabah.

"Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan investasi nasabah dalam rangka mengoptimalkan aset yang dimiliki. Upaya ini tercermin dari pertumbuhan positif atas penjualan reksa dana, Bank Mandiri mencatatkan pencapaian total dana kelolaan tertinggi yaitu hampir Rp40 triliun pada posisi Juni 2025," jelasnya, Selasa (26/8/2025).

Pengguna fitur investasi Livin’ by Mandiri juga terus mengalami peningkatan hingga mencapai lebih dari 1,3 juta pengguna pada Juni 2025.

Bank Mandiri pun memperluas pilihan investasi bagi nasabahnya dengan meluncurkan dua produk reksa dana baru yang dikelola oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI).

Produk-produk tersebut adalah Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas Income 1 (MONI II Kelas Income 1) dan Manulife Obligasi Unggulan Kelas A (MOU Kelas A).

Baca Juga

Kedua produk reksa dana tersebut dapat dioptimalkan oleh nasabah untuk mengejar pertumbuhan aset sekaligus mendapatkan income rutin yang stabil. Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas Income 1 (MONI II Kelas Income 1) dan Manulife Obligasi Unggulan Kelas A (MOU Kelas A) bisa diandalkan untuk meraih kedua potensi tersebut.

Meski sama-sama berinvestasi di kelas aset obligasi, MONI II Kelas Income 1 dan MOU Kelas A menawarkan strategi investasi berbeda, sehingga diharapkan mampu memenuhi beragam tujuan investasi masyarakat Indonesia yang semakin dinamis dalam berinvestasi.

MONI II Kelas Income 1 berfokus pada obligasi pemerintah Indonesia dengan durasi di kisaran tujuh tahun, memberikan stabilitas dan potensi pertumbuhan yang konsisten.

Sementara itu, MOU Kelas A menghadirkan peluang investasi di instrumen obligasi pemerintah dan korporasi dengan strategi durasi di kisaran tiga tahun. Alokasi obligasi korporasi di MOU Kelas A dapat mencapai 60%.

Obligasi korporasi dalam portofolio MOU Kelas A dapat menjadi booster kinerja dengan potensi imbal hasil yang lebih besar dibandingkan obligasi pemerintah. Strategi durasi yang dimiliki MOU Kelas A menjadikannya alternatif investasi menarik di tengah volatilitas pasar yang tinggi seperti saat ini.

MONI II Kelas Income 1 dan MOU Kelas A menawarkan persentase income rutin setiap bulan yang sudah ditetapkan di awal untuk 6 bulan ke depan, besaran persentase akan selalu dievaluasi mengikuti kondisi pasar.

Head of Retail Wealth Distribution, MAMI, Yasmin Tiomena, mengatakan, bangga bermitra dengan Bank Mandiri dalam menghadirkan solusi-solusi investasi berkualitas bagi para investor Indonesia.

"Melengkapi rangkaian Reksa Dana Manulife di Bank Mandiri, kami tambahkan dua produk reksa dana berbasis obligasi, yaitu MONI II Kelas Income 1 dan MOU Kelas A."

Selain potensi pertumbuhan modal, kedua reksa dana ini menyajikan fitur Pembagian Hasil Investasi (PHI), atau dividen bulanan dengan nominal yang ditetapkan di awal untuk 6 bulan ke depan.

"Kami berharap dua tambahan solusi ini dapat menawarkan fleksibilitas dan stabilitas pendapatan bagi investor, serta menjadi bagian dari strategi diversifikasi portofolio yang efektif di tengah dinamika pasar keuangan.”

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Manulife Aset Manajemen Indonesia telah berkolaborasi selama lebih dari 20 tahun dan menghadirkan beragam produk reksa dana dari berbagai kelas aset yang dipasarkan melalui 273 cabang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk di seluruh Indonesia hingga dapat dibeli secara online melalui aplikasi Livin’ by Mandiri.

Perkembangan pasar terakhir memperkirakan adanya pemangkasan suku bunga yang kembali berlanjut tahun ini, kondisi ini merupakan sinyal positif bagi pasar finansial.

Kehadiran dua produk baru Reksa Dana Manulife berbasis obligasi yaitu MONI II Kelas Income 1 dan MOU Kelas A diharapkan akan semakin memberi kemudahan bagi para nasabah dalam menerapkan strategi diversifikasi hingga padanan investasi reksa dana saham atau reksa dana pasar uang.

MONI II Kelas Income 1 layak dipertimbangkan untuk mewujudkan tujuan keuangan menengah, sementara MOU Kelas A bisa menjadi andalan untuk mengejar tujuan keuangan pendek di bawah 5 tahun.

Kedua reksa dana pendapatan tetap ini dikelola dengan konsep "income and growth", yang menyuguhkan keseimbangan antara potensi dividen dan pertumbuhan modal investasi.

Seluruh produk Reksa Dana Manulife dikelola tim investasi yang memiliki rata-rata pengalaman 17 tahun di dunia pasar modal serta telah berhasil mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari berbagai pihak.

MAMI selalu berkomitmen untuk memberikan solusi investasi terbaik bagi masyarakat Indonesia dalam mewujudkan berbagai tujuan keuangan.

MAMI memiliki total dana kelolaan mencapai Rp101,7 triliun per Juni 2025, mengukuhkan posisi MAMI sebagai perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Aziz Rahardyan
Editor : Rinaldi Mohammad Azka

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Petuah Pendiri Sinarmas Eka Tjipta soal Persatuan & Kiat Sukses Jadi Konglomerat
Premium
56 menit yang lalu

Petuah Pendiri Sinarmas Eka Tjipta soal Persatuan & Kiat Sukses Jadi Konglomerat

Lo Kheng Hong Blak-blakan Harapan Hasil RUPSLB PGN (PGAS) 2025
Premium
1 jam yang lalu

Lo Kheng Hong Blak-blakan Harapan Hasil RUPSLB PGN (PGAS) 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

10 Manajer Investasi Jalani Sidang Perdana Korupsi Asabri, Reksa Dana Investor Nyangkut Lebih dari Rp16 Triliun

10 Manajer Investasi Jalani Sidang Perdana Korupsi Asabri, Reksa Dana Investor Nyangkut Lebih dari Rp16 Triliun

Intip Racikan Reksa Dana Bahana TCW, Ada BBCA hingga BUMI

Intip Racikan Reksa Dana Bahana TCW, Ada BBCA hingga BUMI

AUM Reksa Dana Manulife AM (MAMI) Tumbuh 9,7%, Sebesar Rp8,3 Triliun Parkir di Saham

AUM Reksa Dana Manulife AM (MAMI) Tumbuh 9,7%, Sebesar Rp8,3 Triliun Parkir di Saham

Trimegah AM Cetak AUM Rp45 Triliun, Kinerja RD Saham Outperform LQ45

Trimegah AM Cetak AUM Rp45 Triliun, Kinerja RD Saham Outperform LQ45

Suku Bunga BI Turun, Adu Cuan Saham, Obligasi, SBN, dan Reksa Dana

Suku Bunga BI Turun, Adu Cuan Saham, Obligasi, SBN, dan Reksa Dana

BI Rate Turun, Pilih Reksa Dana Saham atau Reksa Dana Pendapatan Tetap?

BI Rate Turun, Pilih Reksa Dana Saham atau Reksa Dana Pendapatan Tetap?

Eastspring Indonesia Luncurkan Reksa Dana Syariah Multi Asset Fund

Eastspring Indonesia Luncurkan Reksa Dana Syariah Multi Asset Fund

Lembaga Pemeringkat Siap-Siap Peringkat Manajer Investasi dan Reksa Dana

Lembaga Pemeringkat Siap-Siap Peringkat Manajer Investasi dan Reksa Dana

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Ekonom Wanti-Wanti soal Penyaluran Kredit Meski Likuiditas Diramal Membaik
Perbankan
10 menit yang lalu

Ekonom Wanti-Wanti soal Penyaluran Kredit Meski Likuiditas Diramal Membaik

Kelas Bawah Makan Tabungan, Rekening Nasabah Kakap Makin Gemuk
Perbankan
25 menit yang lalu

Kelas Bawah Makan Tabungan, Rekening Nasabah Kakap Makin Gemuk

LPS Tahan Bunga Penjaminan Simpanan Valas, Ternyata Ini Alasannya
Perbankan
1 jam yang lalu

LPS Tahan Bunga Penjaminan Simpanan Valas, Ternyata Ini Alasannya

Hijaukan Negeri, PNM Tanam 343.451 Pohon untuk Indonesia yang Berkelanjutan
Korporasi
24 Agt 2025 | 11:56 WIB

Hijaukan Negeri, PNM Tanam 343.451 Pohon untuk Indonesia yang Berkelanjutan

Bank Mandiri Dukung BI Rate Turun, Dorong Pertumbuhan Ekonomi RI
Perbankan
2 jam yang lalu

Bank Mandiri Dukung BI Rate Turun, Dorong Pertumbuhan Ekonomi RI

Hari Perumahan Nasional, PNM Dukung Rumah Layak bagi Nasabah Mekaar
Multifinance
25 Agt 2025 | 14:42 WIB

Hari Perumahan Nasional, PNM Dukung Rumah Layak bagi Nasabah Mekaar

Patriot Bond Dikabarkan Oversubscribe, Djarum di Daftar Teratas Penawar
Perbankan
4 jam yang lalu

Patriot Bond Dikabarkan Oversubscribe, Djarum di Daftar Teratas Penawar

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Patriot Bond Dikabarkan Oversubscribe, Djarum di Daftar Teratas Penawar

2

Maruarar Harap Bank Swasta Lain Ikuti BCA (BBCA) jadi Penyalur KPR Rumah Subsidi

3

Maruarar Bakal Lapor ke Prabowo soal BCA Ikut Dukung KPR Rumah Subsidi

4

Menkes Budi: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Masih Dibahas dengan DPR dan Sri Mulyani

5

LPS Pangkas Bunga Penjaminan 25 Bps ke 3,75% usai BI Rate Turun

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Tentara Amerika Latihan Penembakan Rudal Jarak Dekat Super Garuda Shield 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Patriot Bond Dikabarkan Oversubscribe, Djarum di Daftar Teratas Penawar

2

Maruarar Harap Bank Swasta Lain Ikuti BCA (BBCA) jadi Penyalur KPR Rumah Subsidi

3

Maruarar Bakal Lapor ke Prabowo soal BCA Ikut Dukung KPR Rumah Subsidi

4

Menkes Budi: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Masih Dibahas dengan DPR dan Sri Mulyani

5

LPS Pangkas Bunga Penjaminan 25 Bps ke 3,75% usai BI Rate Turun