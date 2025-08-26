Dana Kelolaan Investasi Bank Mandiri Hampir Rp40 Triliun, Produk Ditambah

Bank Mandiri menambah produk investasi, mendekati dana kelolaan Rp40 triliun. Dua reksa dana baru diluncurkan bersama Manulife untuk diversifikasi aset.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau BMRI terus menambah variasi produk investasi dalam ekosistemnya demi terus menjaga pertumbuhan dana kelolaan yang kini telah mendekati Rp40 triliun.

Senior Vice President Wealth Management, Bank Mandiri, Sista Pravesthi, mengatakan terus berupaya menambah variasi pilihan produk investasi yang sesuai dengan preferensi dan profil risiko nasabah.

"Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan investasi nasabah dalam rangka mengoptimalkan aset yang dimiliki. Upaya ini tercermin dari pertumbuhan positif atas penjualan reksa dana, Bank Mandiri mencatatkan pencapaian total dana kelolaan tertinggi yaitu hampir Rp40 triliun pada posisi Juni 2025," jelasnya, Selasa (26/8/2025).

Pengguna fitur investasi Livin’ by Mandiri juga terus mengalami peningkatan hingga mencapai lebih dari 1,3 juta pengguna pada Juni 2025.

Bank Mandiri pun memperluas pilihan investasi bagi nasabahnya dengan meluncurkan dua produk reksa dana baru yang dikelola oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI).

Produk-produk tersebut adalah Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas Income 1 (MONI II Kelas Income 1) dan Manulife Obligasi Unggulan Kelas A (MOU Kelas A).

Kedua produk reksa dana tersebut dapat dioptimalkan oleh nasabah untuk mengejar pertumbuhan aset sekaligus mendapatkan income rutin yang stabil. Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas Income 1 (MONI II Kelas Income 1) dan Manulife Obligasi Unggulan Kelas A (MOU Kelas A) bisa diandalkan untuk meraih kedua potensi tersebut.

Meski sama-sama berinvestasi di kelas aset obligasi, MONI II Kelas Income 1 dan MOU Kelas A menawarkan strategi investasi berbeda, sehingga diharapkan mampu memenuhi beragam tujuan investasi masyarakat Indonesia yang semakin dinamis dalam berinvestasi.

MONI II Kelas Income 1 berfokus pada obligasi pemerintah Indonesia dengan durasi di kisaran tujuh tahun, memberikan stabilitas dan potensi pertumbuhan yang konsisten.

Sementara itu, MOU Kelas A menghadirkan peluang investasi di instrumen obligasi pemerintah dan korporasi dengan strategi durasi di kisaran tiga tahun. Alokasi obligasi korporasi di MOU Kelas A dapat mencapai 60%.

Obligasi korporasi dalam portofolio MOU Kelas A dapat menjadi booster kinerja dengan potensi imbal hasil yang lebih besar dibandingkan obligasi pemerintah. Strategi durasi yang dimiliki MOU Kelas A menjadikannya alternatif investasi menarik di tengah volatilitas pasar yang tinggi seperti saat ini.

MONI II Kelas Income 1 dan MOU Kelas A menawarkan persentase income rutin setiap bulan yang sudah ditetapkan di awal untuk 6 bulan ke depan, besaran persentase akan selalu dievaluasi mengikuti kondisi pasar.

Head of Retail Wealth Distribution, MAMI, Yasmin Tiomena, mengatakan, bangga bermitra dengan Bank Mandiri dalam menghadirkan solusi-solusi investasi berkualitas bagi para investor Indonesia.

"Melengkapi rangkaian Reksa Dana Manulife di Bank Mandiri, kami tambahkan dua produk reksa dana berbasis obligasi, yaitu MONI II Kelas Income 1 dan MOU Kelas A."

Selain potensi pertumbuhan modal, kedua reksa dana ini menyajikan fitur Pembagian Hasil Investasi (PHI), atau dividen bulanan dengan nominal yang ditetapkan di awal untuk 6 bulan ke depan.

"Kami berharap dua tambahan solusi ini dapat menawarkan fleksibilitas dan stabilitas pendapatan bagi investor, serta menjadi bagian dari strategi diversifikasi portofolio yang efektif di tengah dinamika pasar keuangan.”

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Manulife Aset Manajemen Indonesia telah berkolaborasi selama lebih dari 20 tahun dan menghadirkan beragam produk reksa dana dari berbagai kelas aset yang dipasarkan melalui 273 cabang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk di seluruh Indonesia hingga dapat dibeli secara online melalui aplikasi Livin’ by Mandiri.

Perkembangan pasar terakhir memperkirakan adanya pemangkasan suku bunga yang kembali berlanjut tahun ini, kondisi ini merupakan sinyal positif bagi pasar finansial.

Kehadiran dua produk baru Reksa Dana Manulife berbasis obligasi yaitu MONI II Kelas Income 1 dan MOU Kelas A diharapkan akan semakin memberi kemudahan bagi para nasabah dalam menerapkan strategi diversifikasi hingga padanan investasi reksa dana saham atau reksa dana pasar uang.

MONI II Kelas Income 1 layak dipertimbangkan untuk mewujudkan tujuan keuangan menengah, sementara MOU Kelas A bisa menjadi andalan untuk mengejar tujuan keuangan pendek di bawah 5 tahun.

Kedua reksa dana pendapatan tetap ini dikelola dengan konsep "income and growth", yang menyuguhkan keseimbangan antara potensi dividen dan pertumbuhan modal investasi.

Seluruh produk Reksa Dana Manulife dikelola tim investasi yang memiliki rata-rata pengalaman 17 tahun di dunia pasar modal serta telah berhasil mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari berbagai pihak.

MAMI selalu berkomitmen untuk memberikan solusi investasi terbaik bagi masyarakat Indonesia dalam mewujudkan berbagai tujuan keuangan.



MAMI memiliki total dana kelolaan mencapai Rp101,7 triliun per Juni 2025, mengukuhkan posisi MAMI sebagai perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia.