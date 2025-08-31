Bisnis Indonesia Premium
MSIG Life: Pembayaran Klaim Kesehatan Naik 57%, Dipicu Penyakit Kritis

Pembayaran klaim kesehatan MSIG Life naik 57% pada semester I/2025, dipicu penyakit kritis seperti kanker dan serangan jantung, terutama pada usia produktif.
Rio Sandy Pradana
Rio Sandy Pradana
Minggu, 31 Agustus 2025 | 16:57
Warga melintas didepan logo MSIG Life di Jakarta, Minggu (21/7/2014). Bisnis/Abdurachman
Warga melintas didepan logo MSIG Life di Jakarta, Minggu (21/7/2014). Bisnis/Abdurachman
Ringkasan Berita
  • PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. mencatat kenaikan pembayaran klaim kesehatan dan meninggal dunia sebesar 57% pada semester I/2025, mencapai Rp480 miliar, terutama dipicu oleh penyakit kritis seperti kanker dan serangan jantung.
  • Tren peningkatan klaim penyakit kritis ini menunjukkan risiko kesehatan serius semakin nyata di kalangan usia produktif 30-45 tahun, menekankan pentingnya perlindungan asuransi untuk menjaga stabilitas finansial keluarga.
  • MSIG Life memperkuat komitmennya dengan tingkat Risk-Based Capital (RBC) yang tinggi, produk asuransi inovatif, dan layanan digital untuk memudahkan akses nasabah, serta program kesehatan untuk pencegahan risiko penyakit.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. (LIFE) mencatat pembayaran klaim kesehatan dan meninggal dunia pada semester I/2025 mengalami kenaikan 57% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Head of Customer & Marketing MSIG Life, Lukman Auliadi mengatakan total klaim yang telah dibayarkan senilai total Rp480 miliar sepanjang Januari–Juni 2025. Adapun, pada periode yang sama tahun sebelumnya hanya Rp385 miliar.

"Peningkatan ini terutama dipicu oleh penyakit kritis," kata Lukman dalam siaran pers, Minggu (31/8/2025).

Dia menjelaskan penyakit kanker tercatat mengalami kenaikan nilai klaim sebesar 22% dibandingkan dengan tahun 2024, sedangkan serangan jantung melonjak hampir 68%. Tren ini menunjukkan bahwa risiko penyakit kritis makin nyata, dan banyak dialami oleh kelompok usia produktif 30–45 tahun.

Menurutnya, berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa risiko kesehatan serius bisa datang kapan saja, termasuk pada usia produktif ketika seseorang masih aktif bekerja dan membangun keluarga.

Dia menilai dengan perlindungan asuransi, keluarga tetap memiliki pegangan finansial, sehingga mereka dapat melanjutkan hidup tanpa harus menanggung beban yang lebih besar.

Lukman menuturkan kekuatan perusahaan untuk menjaga komitmen perlindungan jangka panjang tecermin dari tingkat Risk-Based Capital (RBC) MSIG Life yang mencapai 1.639,57% per Juli 2025, jauh melampaui ketentuan minimum OJK sebesar 120%.

MSIG, lanjutnya, memiliki produk Smile Critical Ultima Care (Secure) yang bisa memberikan manfaat pasti dalam situasi apa pun—baik saat terdiagnosis sakit kritis ataupun jika meninggal dunia. Selain itu nasabah juga akan mendapatkan tambahan 100% uang pertanggungan saat tetap sehat hingga usia 60 atau 75 tahun.

Di sisi layanan, perusahaan menghadirkan aplikasi digital VEGA by MSIG Life untuk mempermudah nasabah mengakses polis dan mengajukan klaim secara cepat dan transparan. Selain itu, MSIG Life juga menjalankan program wellness MyFit+, yang mendorong masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat dan aktif sebagai upaya pencegahan risiko penyakit sejak dini.

“Kami berkomitmen untuk terus menjadi mitra tepercaya yang senantiasa hadir, mendukung keluarga Indonesia,” ujarnya.

 

Rio Sandy Pradana
Editor : Rio Sandy Pradana

