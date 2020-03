BNI-UI Half Marathon Targetkan 6.000 Peserta Tahun ini

Bisnis.com, JAKARTA - Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) bersama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. kembali menggelar BNI UI Half Marathon 2020 di Kampus UI Depok pada 19 Juli 2020 mendatang.



Ajang lomba lari yang keempat kalinnya diadakan, diperkirakan akan diikuti 6.000 peserta untuk ikut berlari mengelilingi Kampus UI Depok, Jawa Barat. Para peserta di antaranya alumni UI, komunitas lari, dan masyarakat umum.



Ketua Umum ILUNI UI Andre Rahadian mengatakan antusiasme para para peserta untuk ikut berlari di BNI-UI Half Marathon 2020 terlihat dari peningkatan jumlah peserta setiap tahunnya. Adapun pada 2019 lalu, realisasi pelari yang ikut serta tercatat sebanyak 4.800 pelari.



"Jika pada tahun 2017 BNI UI Half Marathon diikuti 3.000 peserta, kemudian pada 2018 meningkat menjadi 3.600 peserta, dan selanjutnya pada 2019 lalu bertambah lagi menjadi 4.800 peserta, maka target peserta lari untuk BNI UIHM Tahun 2020 ini, kami perkirakan diikuti oleh 6.000 peserta,” kata Andre, Kamis (12/3/2020).



Pada kesempatan yang sama, Ketua pelaksana BNI UI-Half Marathon 2020 Dhany Marlen mengatakan BNI UI-Half Marathon kali ini akan mengusung tema yang berbeda dari sebelumnya, yaitu Back to 80’s.



Dengan mengusung konsep Back to 80’s bertajuk Refresh, Reminisce, Regrant, BNI UI-Half Marathon diharapkan dapat menjadi sarana untuk bernostalgia kembali ke lingkungan kampus dan mengenang masa-masa perkuliahan dahulu.



“Tema Back to 80’s akan membawa suasana nostalgia 80-an yang tercermin salah satunya pada pemilihan desain bertema retro pada kaos peserta,” ujarnya.



Dhany menuturkan melalui acara tersebut, akan ada alokasi dana untuk Sekolah Indonesia di Lebak, Banten, sebagai bentuk kepedulian alumni UI terhadap korban bencana banjir di Lebak, Banten.



Selain donasi kepada korban banjir, sebagian dari pemasukan BNI UI-Half Marathon juga akan menjadi bentuk kontribusi dari alumni UI kepada Universitas Indonesia.



Adapun, pada tahun ini ILUNI UI bekerja sama dengan ILUNI Fakultas Teknik UI sebagai penyelenggara teknis. Seperti tahun-tahun sebelumnya, BNI-UI Half Marathon 2020 akan terbagi menjadi tiga kategori lintasan lari, yakni kategori 5K, 10K, dan Half Marathon.



Sebagai informasi, untuk mengikuti perlombaan ini, pendaftar akan dikenakan biaya Rp300.000 untuk kategori 5K, Rp400.000 untuk 10K, dan Rp500.000,00 untuk kategori Half Marathon.



Penjualan tiket early bird akan dimulai pada tanggal 12 Maret 2020 dan penjualan tiket utama direncanakan untuk dibuka mulai bulan April. Untuk informasi pembelian tiket bisa didapatkan melalui website BNI-UI Half Marathon atau melalui Instagram @ui.halfmarathon.

