Kurs Jual-Beli Dolar AS di Bank BRI dan Bank Mandiri, 21 April 2020

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah dibuka melemah di awal perdagangan Selasa (21/4/2020). Lantas, bagaimana kurs jual beli dolar AS di Bank BRI dan Bank Mandiri?

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dolar AS pada hari ini, Selasa (21/4/2020) pukul 09.35 WIB sebesar Rp15.415 per dolar untuk e-rate. Sementara itu, harga jual ditetapkan sebesar Rp15.685 per dolar AS.

Sementara itu, untuk bank notes, BRI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.395 per dolar dan harga jual dolar AS sebesar Rp15.705 per dolar.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada Selasa (21/4/2020) masing-masing sebesar Rp15.475 dan Rp15.730, untuk special rate pada pukul 09.43 WIB.

Sementara itu, untuk bank notes, Bank Mandiri menetapkan sebesar Rp15.250 per dolar AS untuk harga beli dan Rp15.750 per dolar AS untuk harga jual, tidak jauh berbeda dengan kondisi Senin (20/4/2020).

Bisnis mencatat, nilai tukar rupiah pada awal perdagangan Selasa (21/4/2020) terpantau melemah 88 poin atau 0,57 persen ke level Rp15.500 per dolar AS.

Nilai tukar rupiah melemah saat indeks dolar AS menanjak 0,13 persen ke posisi 100,086.

Sebelumnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan menguat pada perdagangan hari ini, Selasa (20/4/2020).

Berikut Kurs jual beli dolar AS di Bank BRI dan Bank Bank Mandiri, Selasa (21/4/2020):

Kurs Dolar AS Bank BRI KURS Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.385 15.715 E Rate 15.415 15.685 Bank Notes 15.395 15.705

Kurs Dolar AS Bank Mandiri KURS Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.250 15.750 Special Rate 15.475 15.730 Bank Notes 15.250 15.750

