Kurs Jual-Beli Dolar AS di BRI dan Bank Mandiri, 20 April 2020

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah di pasar spot dibuka melemah pada awal perdagangan Senin (20/4/2020). Lantas, bagaimana kurs jual beli dolar AS di Bank BRI dan Bank Mandiri?

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dolar AS pada hari ini, Senin (20/4/2020) pukul 09.35 WIB sebesar Rp15.345 per dolar untuk e-rate. Sementara itu, harga jual ditetapkan sebesar Rp15.615 per dolar AS.

Sementara itu, untuk bank notes, BRI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.325 per dolar dan harga jual dolar AS sebesar Rp15.635 per dolar.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada Senin (20/4/2020) masing-masing sebesar Rp15.450 dan Rp15.700, untuk special rate pada pukul 09.44 WIB. Sedangkan untuk bank notes, Bank Mandiri menetapkan sebesar Rp15.250 per dolar AS untuk harga beli dan Rp15.750 per dolar AS untuk harga jual.

Bisnis mencatat, Nilai tukar rupiah dibuka melemah pada awal perdagangan Senin (20/4/2020). Pergerakan nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini dibuka terdepresiasi tipis 5 poin atau 0,03 persen ke level Rp15.470 per dolar AS.

Rupiah menunjukkan taji sepanjang pekan lalu dengan penguatan cukup signifikan.

Sepanjang pekan lalu, kurs rupiah bergerak di kisaran 15.465 s.d 15.630. Pada Jumat (17/4/2020), rupiah menguat tajam 175 poin atau 1,12 persen ke level Rp15.465 per dolar AS. Level tersebut merupakan yang terbaik dalam sebulan terakhir.

Berikut Kurs jual beli dolar AS di Bank BRI dan Bank Bank Mandiri, Senin (20/4/2020) :

Kurs Dolar AS Bank BRI KURS Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.315 15.645 E Rate 15.345 15.615 Bank Notes 15.325 15.635

Kurs Dolar AS Bank Mandiri KURS Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.250 15.750 Special Rate 15.450 15.700 Bank Notes 15.250 15.750

