Kurs Jual Beli Dolar AS Hari Ini, Kamis (21/7) di BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terpantau melemah pada pembukaan perdagangan hari ini, Kamis (21/7/2022), menjelang pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia mengenai tingkat suku bunga.

Nilai tukar rupiah terpantau dibuka melemah 3,0 poin atau 0,02 persen ke posisi Rp14.992,5 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS pada pukul 09.00 WIB melemah dengan koreksi 0,06 persen atau 0,06 poin ke posisi 106,85. Selain rupiah, mayoritas mata uang lain di kawasan Asia Pasifik juga melemah.

Di antaranya yen Jepang sebesar 0,07 persen, yuan China 0,13 persen, dan baht Thailand melemah 0,21 persen terhadap dolar AS. Sementara itu, segelintir mata uang Asia yang terpantau menguat adalah dolar Hong Kong 0,01 persen dan dolar Singapura yang terapresiasi 0,03 persen.

Lantas, bagaimana kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada perdagangan hari ini, Kami (21/7/2022)? Simak uraian berikut ini.

BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pukul 09.28 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.006 dan harga jual sebesar Rp15.026 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA menetapkan harga beli sebesar Rp14.834 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.134 per dolar AS.

BRI

Selanjutnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp15.008 dan Rp15.028 untuk e-rate.

Sementara itu, BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp14.899 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.099 per dolar AS.

Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.980 dan harga jual sebesar Rp15.000 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan TT Counter dengan harga beli sebesar Rp14.750 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.100 per dolar AS.

BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pukul 09.30 WIB masing-masing sebesar Rp14.937 dan Rp15.041.

Untuk bank notes BNI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.815 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.165 per dolar AS.

Berikut kurs jual beli dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada Kamis (21/7/2022)

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.834 15.134 E Rate 15.006 15.026 Bank Notes 14.834 15.134

Kurs Jual Beli Dolar AS BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.899 15.099 E Rate 15.008 15.028

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.750 15.100 E Rate 14.980 15.000

Kurs Jual Beli Dolar AS BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.815 15.165 E Rate 14.937 15.041 Bank Notes 14.815 15.165

