HUT ke-51, Bank Panin (PNBN) Siapkan Hadiah Mercedes-Benz The All New C 200!

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Pan Indonesia Tbk. (PNBN) atau Bank Panin meluncurkan Program Panin Super Bonanza tahun 2022 dalam rangka ulang tahun (HUT) PNBN ke-51 dengan hadiah utama berupa Mercedes-Benz The All New C 200.

Nantinya, nasabah Bank Panin berkesempatan untuk memenangkan hadiah utama beruoa 12 Mercedes-Benz The All New C 200, hadiah uang tunai sebesar Rp10 juta untuk 1.188 pemenang, dan hadiah uang tunai sebesar Rp5 juta untuk 6.000 pemenang.

Dengan demikian, total pemenang undian Panin Super Bonanza selama periode program mulai dari 1 Agustus 2022 – 31 Juli 2023 sebanyak 7.200 pemenang.

Presiden Direktur Bank Panin Herwidayatmo mengungkapkan bahwa Program Panin Super Bonanza telah mempunyai brand image yang kuat di masyarakat serta menjadi motor penggerak peningkatan dana murah atau current account saving account (CASA) perseroan.

“Panin Super Bonanza menawarkan suku bunga yang sangat kompetitif, hadiah yang spektakuler, biaya transaksi yang sangat terjangkau serta berbagai fasilitas dan kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran, pembelian dan transfer melalui Mobile Panin, InternetPanin, dan ATMPanin,” ujar Herwidayatmo dalam keterangan tertulis, seperti dikutip pada Rabu (17/8/2022).

Herwidayatmo menyatakan setiap bulan akan dilakuan pengundian dengan total Pemenang sebanyak 600 orang, di antaranya hadiah utama Mercedes-Benz The All New C 200 untuk 1 pemenang. Lalu, ada hadiah uang tunai sebesar Rp10 juta untuk 99 pemenang dan hadiah uang tunai sebesar Rp5 juta untuk 500 pemenang.

“Produk yang bisa ikut undian adalah seluruh produk dana pihak ketiga PaninBank, e-Banking, serta KartuKredit. Semakin banyak penambahan saldo dan transaksi di PaninBank akan memperbesar kesempatan Anda menang,” jelasnya.

Herwidayatmo menyatakan program yang sudah berjalan selama 19 tahun ini sangat diminati masyarakat. Hal ini tercermin dari meningkatnya saldo tabungan, yakni dari Rp44,62 triliun pada 2020 menjadi Rp50,73 triliun pada akhir Juni 2022.

Tak hanya itu, rasio CASA emiten bersandi saham PNBN ini juga terus menunjukkan peningkatan dari dari 39,40 persen pada 2020 menjadi 46,61 persen pada akhir Juni 2022. Berkaca dari sana, Bank Panin menargetkan rasio CASA menjadi 49,08 persen pada akhir 2022.

Sementara itu, President Director PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia, Choi Duk Jun, mengatakan kerja sama ini memberikan kesempatan bagi nasabah Bank Panin untuk memenangkan the All New C 200 yang baru saja diluncurkan di Indonesia pada Juli lalu.

“Kami senang bisa memberi kesempatan bagi para nasabah PaninBank untuk menjadi pemilik the All New Mercedes-Benz C 200 dan merasakan kenyamanan yang ditawarkan,” tutup Kariyanto Hardjosoemarto, Deputy Director Sales Operation & Product Management, PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia,” ujar Deputy Director Sales Operation & Product Management PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia.

