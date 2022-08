Belanja di Tokopedia Kini Bisa Bayar dengan GoPayLater Cicil

Bisnis.com, JAKARTA – Tokopedia melengkapi metode pembayaran dengan menghadirkan GoPayLater Cicil sebagai opsi tambahan pembayaran digital bagi pelanggan Tokopedia terpilih. Opsi pembayaran ini memungkinkan pengguna Tokopedia mengubah transaksi belanja menjadi cicilan dengan pilihan 1, 3, 6 atau 12 bulan.

Kehadiran GoPayLater Cicil ini melengkapi opsi pembayaran dengan skema cicilan di platform Tokopedia, yang merupakan bagian dari GoTo, ekosistem digital terbesar di Tanah Air. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan pengguna layanan pay later pada beberapa tahun terakhir.

Vira Widiyasari, SVP of Fintech and Payment Tokopedia mengatakan bahwa GoPayLater Cicil hadir sebagai pilihan pembayaran sebagai bentuk upaya Tokopedia untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan dalam ekosistem.

Dia menjelaskan data internal Tokopedia menunjukkan besarnya antusiasme pelanggan Tokopedia dalam menggunakan metode pay later. Jumlah transaksi dengan metode pay later meningkat hampir tiga kali lipat pada 2021 dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kami akan terus berupaya mempermudah keseharian masyarakat Indonesia melalui kolaborasi-kolaborasi dalam ekosistem GoTo,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (19/8/2022).

Kehadiran GoPaylater Cicil di Tokopedia diklaim bakal semakin memperkuat langkah GoTo dalam mengembangkan bisnis fintech-nya sekaligus memberikan lebih banyak pilihan layanan keuangan yang mudah, aman dan nyaman bagi para pelanggan di ekosistem GoTo.

Hans Patuwo, Direktur dan Head of Payments and Financial Services GoTo mengatakan bahwa GoPayLater Cicil melengkapi pilihan pembayaran digital yang tersedia dalam ekosistem GoTo.

Seiring integrasi bisnis dan meningkatnya use case antar-platform, GoTo akan memperoleh pemahaman yang lebih luas untuk underwriting dan data scoring.

“Hal ini akan memungkinkan kami untuk berinovasi dan menghadirkan solusi keuangan yang inklusif, bertanggung jawab, dan disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Inovasi kami di bidang fintech merupakan salah satu bentuk upaya meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia,” katanya.

Sebagai catatan, GoTo telah memperkenalkan opsi pembayaran digital GoPay di Tokopedia. Sejak hadir di platform Tokopedia, GoPay menjadi opsi pembayaran uang elektronik (e-money) yang paling banyak digunakan pelanggan di platform tersebut, hingga mencapai 93 persen dari seluruh nilai transaksi e-money di Tokopedia pada kuartal I/2022.

GoPayLater Cicil mengusung proses terintegrasi mulai dari registrasi hingga pencairan. GoTo bekerja sama dengan institusi keuangan dan dukungan pendanaan bank terutama Bank Jago sebagai mitra strategis GoTo.

Pengguna GoPayLater Cicil dapat menyesuaikan tenor pembayaran serta limit pinjaman. Selain itu, aktivasi juga akan cepat dan mudah. GoPayLater Cicil mengklaim sangat transparan tanpa biaya-biaya tersembunyi.

Upaya Tokopedia menghadirkan GoPayLater Cicil ini sejalan dengan dorongan untuk meningkatkan inklusi keuangan nasional khususnya akselerasi digital. Transaksi elektronik dan pinjaman digital mengalami tren yang positif selama beberapa tahun terakhir.

Survei Nasional Keuangan Inklusif pada 2021 menyebutkan layanan BNPL diprediksi terus tumbuh di Asia Tenggara, khususnya Indonesia di mana sekitar 35 persen penduduk dewasa belum memiliki rekening bank.

Di Tanah Air, layanan pinjaman digital seperti Beli Sekarang Bayar Nanti (BNPL) terus berkembang karena didukung proses pendaftaran yang mudah dan pencairan pinjaman dalam tempo singkat, sehingga layanan keuangan semakin mudah dijangkau.

