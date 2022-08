BTN Gandeng Google Cloud Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) menjalin kemitraan dalam penerapan teknologi komputasi awan dengan Google Cloud Indonesia melalui partner lokalnya, PT Multipolar Technology Tbk. (MPLT).

Direktur IT & Digital Bank BTN Andi Nirwoto mengatakan kemitraan ini merupakan bentuk inovasi layanan digital dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan memberikan kenyamanan kepada nasabah dalam bertransaksi.

“Kemitraan ini telah berjalan sejak kuartal pertama tahun 2022, dalam rangka mempercepat transformasi dan pemutakhiran layanan digital untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan,” ujar Andi Nirwoto di Jakarta, Selasa (23/8/2022).

Andi menjelaskan teknologi cloud disebut mampu memberikan keunggulan berupa keandalan teknologi digital pada perusahaan, yang pada akhirnya mampu meningkatkan daya saing, serta kemampuan memberikan layanan terbaik untuk menggaet nasabah milenial.

Emiten bank berkode saham BBTN ini diketahui memiliki visi untuk menjadi The Best Mortgage Bank in Southeast Asia pada 2025. Andi menyatakan bahwa untuk mencapai hal itu, BBTN perlu melakukan ekspansi secara cepat memodernisasi proses bisnis.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa kemitraan dengan Google Cloud Indonesia dan Multipolar Technology merupakan langkah penting bagi BBTN untuk menghadirkan transformasi digital yang lebih cepat dan pengelolaan operasional lebih andal.

“Yang juga tidak kalah penting adalah untuk menarik talenta-talenta terbaik Indonesia dari generasi milenial dengan pemanfaatan teknologi terkini,” pungkasnya.

Country Director Google Cloud Indonesia Megawaty Khie menuturkan solusi Google Cloud telah memberikan banyak kesempatan kepada bank dan perusahaan teknologi finansial (fintech) untuk berinovasi dalam layanan hingga menyederhanakan proses operasional teknologi.

Terkait kerja sama ini, Megawaty mengungkapkan bakal mendukung Bank BTN mewujudkan cita-cita besarnya melalui transformasi digital dan inovasi teknologi informasi.

Sementara itu, Direktur Account Management FSI & Commercial Multipolar Technology Herryyanto menambahkan sesuai peta jalan pengembangan perbankan Indonesia 2020 – 2025, pemanfaatan cloud akan menjadi game changer dalam transformasi digital perbankan.

“Kami yakin dengan penerapan teknologi Cloud, akan semakin memajukan langkah BTN untuk menghadapi market yang dinamis, bervariasi, dan memiliki banyak tantangan baru,” ujarnya.

Herryyanto mengatakan pengalaman emiten bersandi saham MPLT ini, yang telah menjadi penyedia solusi teknologi informasi sejak 1975 dengan salah satu fokus di industri perbankan, juga dapat menjadi nilai tambah bagi implementasi layanan Google Cloud di Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :