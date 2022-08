Semester I/2022, Bisnis Wealth Management BRI (BBRI) Tumbuh 12,9 Persen

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mencatatkan pertumbuhan pada kinerja dana kelolaan atau asset under management (AUM) yang tumbuh sebesar 12,90 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) sepanjang semester/I 2022, dengan peningkatan jumlah nasabah mencapai sebesar 24 persen yoy.

Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani mengatakan bahwa selama ini BBRI senantiasa memperkuat strategi dan mengedukasi terkait pentingnya pengelolaan keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat.

“Peningkatan minat masyarakat dalam investasi telah mengantarkan pertumbuhan kinerja wealth management,” ujar Handayani dalam keterangan tertulis, seperti dikutip pada Jumat (26/8/2022).

Baca Juga : Dapat Tawaran Investasi Cuan Jumbo, Ini Saran OJK

Selain itu, Handayani menyampaikan bahwa melalui setiap pertambahan kepemilikan reksa dana, BRI juga mencatatkan pertumbuhan signifikan fee-based income (FBI) investasi reksa dana sebesar 28 persen yoy.

Dia mengatakan terdapat peningkatan jumlah investor baru reksa dana hingga 144 persen yoy dengan total kelolaan AUM bisnis reksa dana tumbuh lebih dari 13 persen yoy.

“BRI memiliki visi untuk menjadi pilihan utama nasabah dalam mempercayakan seluruh transaksi perbankan. Peran ini sebagai finansial supermarket dalam menjawab berbagai kebutuhan investasi dan proteksi nasabah,” ungkapnya.

Baca Juga : Bank Mandiri (BMRI) Incar Kredit Tumbuh Dobel Digit pada Akhir 2022

Handayani menambahkan bahwa seluruh layanan keuangan BRI senantiasa mendukung aspek integrated and one stop financial solution untuk mendukung kebutuhan nasabah individu maupun bisnis, melalui berbagai instrumen, seperti obligasi pemerintah, obligasi korporasi, reksadana, sekuritas, bancassurance, maupun pengelolaan dana pensiun.

Dalam mendukung peningkatan kinerja, Handayani menyatakan BRI terus menyelaraskan strategi bisnis dengan digitalisasi dengan adanya layanan financial super apps BRImo.

“BRI optimistis bisnis wealth management mempunyai prospek yang baik dan akan terus tumbuh di masa mendatang,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :