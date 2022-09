BI Catat Modal Asing Masuk Rp150 Miliar pada Pekan Ketiga September 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan aliran modal asing tercatat masuk ke pasar keuangan domestik sebesar US$150 miliar pada minggu ketiga September 2022.

“Berdasarkan data transaksi 12-15 September 2022, nonresiden di pasar keuangan domestik beli neto Rp150 miliar,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam siaran pers, Jumat (16/9/2022).

Dia menjelaskan, jumlah tersebut terdiri atas terdiri beli neto Rp1,73 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan jual neto Rp1,58 triliun di pasar saham.

Adapun sepanjang 2022 atau hingga 15 September 2022, BI mencatat aliran modal asing yang keluar dari pasar SBN mencapai Rp141,14 triliun.

Sementara itu, pada periode yang sama aliran modal asing tercatat masuk ke pasar saham sebesar Rp74,32 triliun.

Sejalan dengan itu, premi risiko investasi (credit default swap) CDS Indonesia 5 tahun naik ke 104,23 bps per 15 September 2022 dari 101,03 bps per 9 September 2022.

BI mencatat, tingkat imbal hasil SBN 10 tahun naik ke level 7,19 persen pada Jumat pagi (16/9/2022), dari 7,16 persen pada kamis (15/9/2022).

Selain itu, nilai tukar rupiah pada Jumat pagi dibuka pada level (bid) Rp14.940 per dolar Amerika Serikat. Pada hari sebelumnya, rupiah ditutup pada level (bid) Rp14.895 per dolar AS.

