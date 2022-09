Simak! Ini Tips Financial Freedom ala Bank Jago (ARTO)

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Jago Tbk. (ARTO) menyampaikan sederet tips agar masyarakat terbebas secara finansial atau financial freedom terlebih saat menjelang tanggal tua. Simak caranya!

Merchant Business CVM Lead Bank Jago Yusuf Aria Putera mengatakan bahwa sejatinya masyarakat bisa kembali mencari uang atau dana, namun waktu yang dipakai untuk mencari uang tidak bisa kembali.

“Penting sekali kita pada saat mengatur keuangan itu harus mindful dan smart. Kuncinya adalah kalau kita menguasai uang, maka kita menguasai waktu, dan kita akan bisa bebas secara finansial,” jelas Yusuf dalam acara Bisnis Goes to Campus bertajuk “Smart Way to Set Up Your Finance for Better Life” di Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya, Jumat (16/9/2022).

Lebih lanjut, Yusuf menerangkan uang bukan sebagai alat pemuas hawa nafsu, melainkan sebagai kendaraan untuk mencapai apa yang kita inginkan di masa depan menuju bebas finansial.

“Kita harus fokus dan harus tahu kebutuhan kita itu apa dan apa yang harus kita prioritaskan,” tekannya.

Selain itu, hal yang tak kalah penting adalah melakukan budgeting. Yusuf menjelaskan, dengan budgeting maka masyarakat memiliki alokasi atau pos keuangan yang jelas untuk setiap hal yang diprioritaskan.

Adapun, pada saat melakukan budgeting, dia menjelaskan ada 3 langkah penting yang harus dilakukan. Pertama, melakukan rekapitulasi atau mencatat pengeluaran, bisa secara manual dengan kertas, Google Sheet, hingga aplikasi perbankan.

“Kita harus catat pengeluaran secara disiplin, karena dengan mencatat, kita punya gambaran dan kita enggak sadar. Setidaknya mencatat 2 – 3 bulan secara detail dan jangan terlewat,” katanya.

Langkah kedua adalah merencanakan pos keuangan untuk masa depan, misalnya mengatur arus tabungan atau cicilan utang. Ketiga, mengeksekusi dengan cara budgeting setelah menerima pendapatan seperti gaji atau uang saku setiap bulannya.

Tahap selanjutnya adalah perlu mengalokasikan dana langsung ke pos-pos tertentu, dan lebih baik lagi agar pos tersebut terkunci. Selain itu, dengan mencari tahu tools atau aplikasi untuk mengatur keuangan dengan lebih mudah.

“Kuncinya adalah disiplin, konsisten, dan sabar,” terangnya.

