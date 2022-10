Rupiah Melemah, Cek Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Kamis (6/10/2022) Siang

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah pada perdagangan hari ini, Kamis (6/10/2022).

Berdasarkan data Bloomberg pada pukul 09.05 WIB, nilai tukar rupiah dibuka melemah 7,5 poin atau 0,05 persen sehingga parkir di posisi Rp15.200 per dolar AS. Indeks dolar AS terpantau turun 0,22 persen atau 0,24 poin ke level 110,96.

Mata uang kawasan Asia lain yang terpantau melemah terhadap dolar AS pada pembukaan hari ini hanyalah ringgit Malaysia yang turun 0,03 persen. Sementara itu, mayoritas mata uang kawasan Asia justru dibuka menguat di hadapan dolar AS.

Baca Juga : Cuma Rupiah yang Melemah kala Mata Uang Asia Lain Menguat dari Dolar AS

Mata uang dolar rupee India naik 0,44 persen, Singapura naik 0,28 persen, won Korea Selatan naik 0,26 persen, baht Thailand naik 0,26 persen, yuan Cina naik 0,13 persen, dolar Taiwan naik 0,12 persen, peso Filipina naik 0,06 persen, dan dolar Hong Kong naik 0,01 persen.

Analis pasar keuangan Ariston Tjendra mengatakan rupiah berpeluang menguat pada perdagangan hari ini. Adapun nilai penguatan berpotensi ke arah Rp15.150 dengan resisten pada kisaran Rp15.220.

Penguatan rupiah didorong oleh konsolidasi dolar AS. Hal ini lantaran pasar berekspektasi bank sentral AS alias The Fed akan menahan laju kenaikan suku bunga akibat perekonomian AS yang melambat.

Lantas, bagaimana kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI setelah jam makan siang?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 13.51 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.186 dan harga jual sebesar Rp15.206 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 13.51 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.034 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.334 per dolar AS.

Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.034 15.334 E Rate 15.186 15.206 Bank Notes 15.034 15.334

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 13.54 WIB masing-masing sebesar Rp15.187 dan Rp15.207 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.187 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.207 per dolar AS.

Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.187 15.207 E Rate 15.187 15.207

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 13.54 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.170 dan harga jual sebesar Rp15.205 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes pada pukul 13.54 WIB dengan harga beli sebesar Rp15.175 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.225 per dolar AS.

Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.000 15.350 E Rate 15.170 15.205 Bank Notes 15.175 15.225

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 13.50 WIB masing-masing sebesar Rp15.190 dan Rp15.210

Untuk bank notes BNI pada 10.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.035 per dolar AS dan harga jual sebesar 15.385 per dolar AS.

Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.015 15.365 Bank Notes 15.015 15.365

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : nilai tukar rupiah dolar as kurs